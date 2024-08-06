Сегодня, шестого августа, во многих странах мира проходят мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы за запрет ядерного оружия, пишет УНН.

Утром шестого августа 1945 года американский самолет "Энола Гей" сбросил ядерную бомбу "Little Boy" на японский город Хиросима.

Ядерная бомба взорвалась на высоте 600 метров, через 43 секунды после того как была сброшена с самолета. От взрыва практически сразу погибли 80 тысяч человек. 200 тысяч человек подверглись радиационному поражению. Большинство из них умерли в первые же годы после бомбардировки.

Одним из немногих сооружений, ка уцелевшим во время ядерной атаки стало здание "Дома содействия промышленности". Именно вокруг нее архитектор Кензо Танге в 1954 году возвел Мемориальный парк Мира, который является постоянным напоминанием для нынешних и будущих поколений об опасности применения ядерного оружия.

Долгое время считалось, что наличие ядерного оружия может стать средством сдерживания и одним из ключевых элементов системы противовесов во время "Холодной войны".

В первые десятилетия после Второй мировой войны сформировалась, так называемая, ядерная пятерка: США, ссср (теперь рф), Великобритания, Франция, Китай.

Впоследствии в" ядерный клуб " объединились Индия, Пакистан и КНДР.

Считается, что Израиль тоже обладает ядерным оружием. Свою ядерную программу пытается развивать Иран.

После распада ссср на территории Украины тоже было ядерное оружие. Однако, подписав в 1994 году Будапештский меморандум, Украина от нее отказалась в обмен на гарантии безопасности со стороны США, Великобритании и рф.