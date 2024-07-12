В Службе безопасности Украины сообщили о задержании на взятке и.о. заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в г. Киеве. По данным СМИ, речь идет о Дмитрии Нефедове - ставленнике и.о. заместителя председателя ГНС Евгения Сокура, пишет УНН.

Служба безопасности Украины разоблачила на коррупции исполняющего обязанности заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в г. Киеве. По материалам дела, чиновник причастен к вымогательству неправомерной выгоды от столичных предпринимателей - говорится в сообщении пресс-службы СБУ

В ведомстве добавили, что правоохранители задокументировали как чиновник получал взятки от директора киевской компании, которая занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом. В обмен на денежное "вознаграждение" чиновник, по данным следствия, обещал предпринимателю предоставить лицензии на продажу горючего.

Для коммуникации с главой компании и передачи взятки он привлек своего знакомого.

Служба безопасности задокументировала получение чиновником первой части неправомерной выгоды и задержала его вместе с посредником во время передачи второго "транша" - добавили в СБУ.

Обоим задержанным объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

По данным СМИ задержанным оказался Дмитрий Нефедов, близкий к и.о. заместителя председателя ГНС Евгения Сокура, который и сам под следствием в другом уголовном производстве. Именно он, как утверждают СМИ, отвечает за кадровую политику в налоговой и подбирает лояльных кандидатов на должности. Евгений Сокур лично участвует в назначении и представлении новых налоговиков в регионах и даже попал в скандал из-за того, что коллектив одной из местных налоговых стал на защиту руководительницы, которую решил заменить Сокур.

Кстати, журналисты ранее уже неоднократно сообщали, что теневым куратором налоговой является глава налогового комитета Рады Даниил Гетменцав, который через свою правую руку - Евгения Сокура влияет на все решения, принимаемые органом.

Вероятно, именно поэтому Гетманцев поспешил поблагодарить СБУ за работу и откреститься от задержанного налоговика.

Спасибо Службе Безопасности Украины, которая совместно с внутренней безопасностью ГНС, обнаружила и задержала взяточника в ГУ ГНС в г. Киеве. Взятка в размере 3 тыс. долл. США была получена за выдачу лицензии. Каждый налоговик должен четко осознавать неотвратимые последствия любого противоправного поведения. А плательщики должны сообщать о каждом таком факте. Только вместе мы сможем очистить налоговую от всех случайных людей - написал Гетманцев.

Напомним,

Ранее УНН сообщал, что против ставленника и правой руки главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева - и.о. заместителя главы ГНС Евгения Сокура 4 ноября 2022 года было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 365 УК Украины. Дело открыто по факту превышения служебных полномочий Сокуром, который 26 октября 2022 года принял распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство горючего.

По мнению следствия, такие его действия повлекли тяжкие последствия компании, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства.

Офис Генерального прокурора подтвердил УНН, что следователи Государственного бюро расследований расследуют дело, в котором фигурирует исполняющий обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгений Сокур.