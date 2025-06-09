Самая большая переброска за последние полгода: россияне массово транспортируют технику и военных с юга в Сумскую область

Более 10 САУ, зенитные системы и колонны из десятков грузовиков фиксируются на перемещении из Крыма и Херсонщины в направлении северо-востока Украины. Об этом передает УНН со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

Детали

По словам Андрющенко, произошло "массовое и крупнейшее переброска военной техники из Крыма/Херсонщины". Он уточнил, что речь идет о "более 10 САУ (самоходных артиллерийских установок, – ред), системы ПВО и колонны на 40+ грузовиков с БК и живой силой".

Военные колонны двигались по привычному маршруту через оккупированный юг.

Выходные через Мариуполь в сторону Новоазовска, далее в Таганрог россияне перебрасывали большое количество военной техники и личного состава – сообщил Андрющенко.

Он добавил, что техника включает "не менее 10 САУ в состоянии "новая", и более 40 грузовиков с живой силой и БК и один комплекс ПВО".

После транспортировки автоколоннами, технику грузят на железнодорожные платформы.

Далее их грузят на железную дорогу, по нашей информации – перебрасывают в Курскую область. По факту на Сумщину – отметил руководитель Центра.

Особое внимание он обратил на тактические маркировки на технике: "Доминирующее тактическое маркировки – треугольник в треугольнике".

По мнению Андрющенко, масштабы переброски являются беспрецедентными.

Это самая большая переброска за последние полгода в принципе, и первая подобная за весь период войны – подчеркнул Петр Андрющенко.

Больше всего эксперт удивлен фактом транспортировки новых САУ именно с южного направления.

Больше всего удивляет поставки САУ в состоянии "новые" с направления Крыма – подытожил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. – подытожил Петр Андрющенко.

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