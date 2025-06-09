Найбільше перекидання за останні пів року: росіяни масово транспортують техніку і військових з півдня на Сумщину

Понад 10 САУ, зенітні системи та колони з десятків вантажівок фіксуються на переміщенні з Криму та Херсонщини у напрямку північного сходу України. Про це передає УНН з посиланням на Telegram-канал керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

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За словами Андрющенка, відбулося "масове та найбільше перекидання військової техніки з Криму/Херсонщини". Він уточнив, що мова йде про "понад 10 САУ (самохідних артилерійських установок, – ред), системи ППО та колони на 40+ вантажівок з БК та живою силою".

Військові колони рухалися звичним маршрутом через окупований південь.

Вихідні через Маріуполь в бік Новоазовська, далі в Таганрог росіяни перекидали велику кількість військової техніки та особового складу – повідомив Андрющенко.

Він додав, що техніка включає "щонайменше 10 САУ в стані "нова", та понад 40 вантажівок з живою силою та БК та один комплекс ППО".

Після транспортування автоколонами, техніку вантажать на залізничні платформи.

Далі їх вантажать на залізницю, за нашою інформацією – перекидають в Курську область. По факту на Сумщину – зазначив керівник Центру.

Особливу увагу він звернув на тактичні маркування на техніці: "Домінуюче тактичне маркування – трикутник в трикутнику".

На думку Андрющенка, масштаби перекидання є безпрецедентними.

Це найбільше перекидання за останні півроку в принципі, та перше подібне за весь період війни – наголосив Петро Андрющенко.

Найбільше експерт здивований фактом транспортування нових САУ саме з південного напрямку.

Найбільш дивує постачання САУ в стані "нові" з напряму Криму – підсумував керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко. – підсумував Петро Андрющенко.

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