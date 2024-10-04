С начала суток произошло 97 боевых столкновений: самая горячая ситуация на Кураховском направлении

Всего с начала этих суток произошло 97 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение. Самая горячая ситуация на Кураховском направлении, также враг активен на Покровском, Купянском и Лиманском направлениях. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 22.00 4.10.2024, пишет УНН.

российские захватчики нанесли по территории Украины 61 авиаудар, сбросив 101 КАБ. Кроме этого, привлекли для поражения 630 дронов-камикадзе и осуществили более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении состоялось четыре вражеские атаки. Силы обороны отражали наступление россиян неподалеку Старицы, Волчанска и Тихого. Ориентировочные потери врага на направлении составили 63 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожено артсистему, 28 БпЛА и шесть единиц автомобильной техники. Также наши защитники повредили 14 артиллерийских систем и пять автомобилей.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия возле Синьковки, Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Лозовой. Четырнадцать боев завершены, две вражеские атаки еще продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики штурмовали позиции наших войск вблизи Невского, Грековки, Макеевки, Новосадового и Торского. В настоящее время десять боевых столкновений завершены, три - до сих пор продолжаются.

На Северском направлении украинские защитники отражали три вражеских наступательных действия в районах Верхнекаменского и Выемки. Продолжается боестолкновение, ситуация контролируется.

На Краматорском направлении шли шесть боев возле Калиновки, Ступочков и Андреевки. Сейчас продолжается одна атака противника.

На Торецком направлении произошло 11 боевых столкновений. Россияне штурмовали позиции наших подразделений возле Торецка и Щербиновки. Шесть столкновений завершены, пять - до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении, с начала этих суток, захватчик атаковал 14 раз в районах Николаевки, Селидово и Лысовки. Силы обороны отбили 13 наступательных действий, одно боестолкновение еще продолжается.

На Кураховском направлении враг 25 раз проводил наступательные действия вблизи Цукурино, Острого, Георгиевки, Антоновки, Константиновки и в направлении Богоявленки. Украинские защитники остановили 14 атак, 10 - еще продолжаются.

На Ореховском направлении оккупанты четыре раза безуспешно пытались продвинуться на позиции украинских защитников неподалеку Роботино, Малых Щербаков и Каменского.

На других направлениях - без особых изменений.

Также сообщается, что Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении.

Из-за удара по полигону вблизи Донецка погибло 6 офицеров из Северной Кореи - источник