С начала года из российского плена удалось вернуть почти 1,6 тыс. украинцев - Зеленский

$44.920.0550.920.04
ukenru
12:17 • 10570 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: из российского плена вернули ещё 160 военных, в том числе защитников МариуполяPhoto
Эксклюзив
26 июня, 11:34 • 23617 просмотра
Будут ли отключать свет в июле и августе - эксперты оценили риски и дали прогнозыPhoto
26 июня, 09:44 • 24235 просмотра
В Украину идет сильная жара до 38° из-за горячего воздуха из Африки, предупредили синоптики
26 июня, 08:59 • 28221 просмотра
Украина ожидает утверждения МВФ транша в $690 млн до середины июля
26 июня, 08:48 • 27757 просмотра
Politico: Еврокомиссия готовит план с "преимуществами" для стран-кандидатов, но без обещаний быстрого членства
26 июня, 08:03 • 20658 просмотра
Еврокомиссия предлагает дать временную защиту украинцам еще на год, но с нюансом для военнообязанных
25 июня, 21:11 • 34801 просмотра
Свириденко подвела итоги URC2026 – Украина заключила 160 соглашений на сумму более 10 млрд евроVideo
Эксклюзив
25 июня, 15:56 • 69891 просмотра
Освобождение Крыма уже не фантастика, а реальность - эксперт назвал август-сентябрь самым критическим для россиян
Эксклюзив
25 июня, 15:00 • 61971 просмотра
Врач объяснила причины пользы движения и физической активности для беременных
25 июня, 14:40 • 103224 просмотра
Танки больше не главные на поле боя: как Украина изменила представление о современной войнеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+24°
3м/с
35%
750мм
Популярные новости
СБУ и 3-й армейский корпус ВСУ задержали российского агента под Лиманом26 июня, 07:39 • 8138 просмотра
Угроза повторного нападения рф из беларуси - в ГПСУ оценили ситуацию на границе26 июня, 09:06 • 5202 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 16122 просмотра
лавров хочет "ясности" после заявления Рубио об отсутствии соглашения на Аляске11:56 • 5728 просмотра
Узбекская кухня: многовековые традиции, гостеприимство и блюда, ставшие символом страныPhoto15:30 • 6244 просмотра
публикации
Узбекская кухня: многовековые традиции, гостеприимство и блюда, ставшие символом страныPhoto15:30 • 6414 просмотра
Культурные события Киева - куда пойти на выходные 27-28 июняPhoto26 июня, 06:52 • 47017 просмотра
Танки больше не главные на поле боя: как Украина изменила представление о современной войнеPhoto25 июня, 14:40 • 103217 просмотра
Вода, сок, кофе: что пить в жару, а от чего лучше отказатьсяPhoto25 июня, 13:25 • 61617 просмотра
Недели благоустройства исторических памятников стартовали в Киеве - фоторепортаж с места событийPhoto25 июня, 12:20 • 69005 просмотра
Актуальные люди
Марк Рютте
Владимир Зеленский
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Актуальные места
Украина
Брянская область
Курская область
Индия
Крым
Реклама
УНН Lite
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 16182 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 61264 просмотра
Бывший участник Modern Talking Дитер Болен назвал победу Украины в войне "наихудшим сценарием"24 июня, 17:28 • 78712 просмотра
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 113618 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой21 июня, 15:09 • 114682 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

С начала года из российского плена удалось вернуть почти 1,6 тыс. украинцев - Зеленский

Киев • УНН

 • 330 просмотра

Зеленский сообщил, что с начала 2026 года из российского плена вернули почти 1,6 тыс. человек. Всего с начала войны удалось вернуть более 9,5 тыс. украинцев.

С начала года из российского плена удалось вернуть почти 1,6 тыс. украинцев - Зеленский

С начала 2026 года в рамках обмена пленными удалось вернуть почти 1,6 тыс. украинцев, а всего - более 9,5 тыс. Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Подробности

"Мы продолжаем возвращать людей из российского плена: сегодня еще 160 военных дома. Почти все они были в плену еще с 22-го года. Защитники Мариуполя, "Азовстали", всей Донетчины, других направлений. Запорожье, Киевщина, Сумская область. Мы должны вернуть каждого и каждую – и военных, и гражданских, – кто до сих пор в российской неволе. Проверяем по каждой фамилии. В этом году результаты ощутимы, обмены продолжаются", - сказал Зеленский.

Он отметил, что украинская наступательная активность на фронте и отражение российских штурмов – это возможность в том числе вернуть наших из россии.

"Уже более 9500 человек вернули с начала полномасштабной войны. Только уже за этот год – 1596 наших украинцев и украинок. Ожидаем также следующие этапы. Спасибо. И особенно хочу поблагодарить всех, кто не оставляет людей после того, как они возвращаются, – не оставляет без надлежащей поддержки. Адаптация, необходимое лечение, решение социальных вопросов – все это важно, и неравнодушие должно быть, поддержка должна быть", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об очередном обмене и возвращении из российской неволи домой 160 военных, которые были в плену еще с 2022 года, среди них - защитники Мариуполя и "Азовстали".

Павел Башинский

ОбществоВойна в Украине