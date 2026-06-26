С начала года из российского плена удалось вернуть почти 1,6 тыс. украинцев - Зеленский

С начала 2026 года в рамках обмена пленными удалось вернуть почти 1,6 тыс. украинцев, а всего - более 9,5 тыс. Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

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"Мы продолжаем возвращать людей из российского плена: сегодня еще 160 военных дома. Почти все они были в плену еще с 22-го года. Защитники Мариуполя, "Азовстали", всей Донетчины, других направлений. Запорожье, Киевщина, Сумская область. Мы должны вернуть каждого и каждую – и военных, и гражданских, – кто до сих пор в российской неволе. Проверяем по каждой фамилии. В этом году результаты ощутимы, обмены продолжаются", - сказал Зеленский.

Он отметил, что украинская наступательная активность на фронте и отражение российских штурмов – это возможность в том числе вернуть наших из россии.

"Уже более 9500 человек вернули с начала полномасштабной войны. Только уже за этот год – 1596 наших украинцев и украинок. Ожидаем также следующие этапы. Спасибо. И особенно хочу поблагодарить всех, кто не оставляет людей после того, как они возвращаются, – не оставляет без надлежащей поддержки. Адаптация, необходимое лечение, решение социальных вопросов – все это важно, и неравнодушие должно быть, поддержка должна быть", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об очередном обмене и возвращении из российской неволи домой 160 военных, которые были в плену еще с 2022 года, среди них - защитники Мариуполя и "Азовстали".