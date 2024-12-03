Рютте о заседании глав МИД НАТО: обсудят поддержку Украины во время возможных переговоров с рф
Киев • УНН
Генсек НАТО Рютте заявил, что встреча министров сосредоточится на обеспечении сильной позиции Украины для возможных мирных переговоров. МИД Украины отвергает любые альтернативы полноправному членству в НАТО.
Зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у наступні два дні будуть зосереджені на тему, як переконатися, що Україна, коли б вона не вирішила розпочати мирні переговори, зробила це з позиційної сили. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає УНН з посиланням на Reuters.
Накануне министерской встречи альянса Рютте заявил, что НАТО работает над "строительством моста" к членству Украины. Но он сказал, что самым актуальным вопросом является предоставление Киеву дополнительного оружия для отпора российским силам.
Встреча в следующие два дня будет очень сосредоточена на теме, Как убедиться, что Украина, когда бы она ни решила начать мирные переговоры, сделала это из позиционной силы. А чтобы достичь этого, крайне важно, чтобы в Украину поступало больше военной помощи
Рютте отметил, что он приветствует недавние объявления США, Германии, Швеции, Эстонии, Литвы и Норвегии о предоставлении Украине дополнительной военной помощи.
Дополнение
МИД сегодня заявил, что учитывая опыт Будапештского меморандума, Украина не согласится ни на какие альтернативы полноправного членства в НАТО.
Президент назвал США, Германию и Венгрию среди скептически настроенных стран по приглашению Украины в НАТО. Зеленский ожидает рекомендации от министров иностранных дел альянса на заседании 3-4 декабря.