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Рютте о заседании глав МИД НАТО: обсудят поддержку Украины во время возможных переговоров с рф

Рютте о заседании глав МИД НАТО: обсудят поддержку Украины во время возможных переговоров с рф

Киев  •  УНН

 • 7050 просмотра

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Генсек НАТО Рютте заявил, что встреча министров сосредоточится на обеспечении сильной позиции Украины для возможных мирных переговоров. МИД Украины отвергает любые альтернативы полноправному членству в НАТО.

Зустрічі міністрів закордонних справ НАТО у наступні два дні будуть зосереджені на тему, як переконатися, що Україна, коли б вона не вирішила розпочати мирні переговори, зробила це з позиційної сили. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, передає УНН з посиланням на Reuters.

Накануне министерской встречи альянса Рютте заявил, что НАТО работает над "строительством моста" к членству Украины. Но он сказал, что самым актуальным вопросом является предоставление Киеву дополнительного оружия для отпора российским силам.

Встреча в следующие два дня будет очень сосредоточена на теме, Как убедиться, что Украина, когда бы она ни решила начать мирные переговоры, сделала это из позиционной силы. А чтобы достичь этого, крайне важно, чтобы в Украину поступало больше военной помощи

- сказал Рютте.

Рютте отметил, что он приветствует недавние объявления США, Германии, Швеции, Эстонии, Литвы и Норвегии о предоставлении Украине дополнительной военной помощи.

Дополнение

МИД сегодня заявил, что учитывая опыт Будапештского меморандума, Украина не согласится ни на какие альтернативы полноправного членства в НАТО.

Президент назвал США, Германию и Венгрию среди скептически настроенных стран по приглашению Украины в НАТО. Зеленский ожидает рекомендации от министров иностранных дел альянса на заседании 3-4 декабря. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
mark-ryutteМарк Рютте
natoNATO
litvaЛитва
shvetsiyaШвеция
norvegiyaНорвегия
germaniyaГермания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
vengriyaВенгрия
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