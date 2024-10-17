Рютте о Плане мира: "Имеет много аспектов и много политических и военных вопросов"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что План мира, который представил Президент Владимир Зеленский имеет много аспектов и вопросов, требующих обсуждения с украинской стороной. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Associated Press.

Детали

Зеленский очертил План мира из пяти пунктов украинскому парламенту в среду, не разглашая конфиденциальных элементов, которые были представлены в закрытом режиме ключевым союзникам, включая Соединенные Штаты.

Как пишет издание, реакция была приглушена в НАТО - генеральный секретарь Марк Рютте лишь сказал, что он и союзники «принимают это к сведению». Он не обсуждал, когда Украина может присоединиться к крупнейшему в мире военному альянсу, кроме настаивания на том, что она в конце концов станет членом.

«План имеет много аспектов и много политических и военных вопросов, которые нам действительно нужно обсудить с украинцами, чтобы понять, что за ним стоит, чтобы увидеть, что мы можем сделать, а чего не можем», - сказал Рютте в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Ранее Рютте указал, пока Североатлантический альянс не может поддержать План победы, который представил Президент Украины Владимир Зеленский. Впрочем, НАТО уверенно стоит на поддержке Украины.

Напомним

Основные пункты Плана включают приглашение Украины присоединиться к НАТО и разрешение использовать поставленные Западом ракеты большего радиуса действия для ударов по военным целям в глубине России.