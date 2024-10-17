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Рютте про План миру: "Має багато аспектів і багато політичних і військових питань"

Київ • УНН

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Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що План миру Зеленського має багато питань, які потрібно обговорити з Україною. НАТО поки не може підтримати План перемоги, але впевнено підтримує Україну.

Рютте про План миру: "Має багато аспектів і багато політичних і військових питань"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що План миру, який представив Президент Володимир Зеленський має багато аспектів і питань, які потребують обговорення з українською стороною. Про це УНН повідомляє із посиланням на Associated Press

Деталі

Зеленський окреслив План миру з п’яти пунктів українському парламенту в середу, не розголошуючи конфіденційних елементів, які були представлені в закритому режимі ключовим союзникам, включаючи Сполучені Штати.

 Як пише видання, реакція була приглушена в НАТО - генеральний секретар Марк Рютте лише сказав, що він і союзники "беруть це до відома". Він не обговорював, коли Україна може приєднатися до найбільшого у світі військового альянсу, окрім наполягання на тому, що вона врешті-решт стане членом.

"План має багато аспектів і багато політичних і військових питань, які нам дійсно потрібно обговорити з українцями, щоб зрозуміти, що за ним стоїть, щоб побачити, що ми можемо зробити, а чого не можемо", — сказав Рютте в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Раніше Рютте вказав, наразі Північноатлантичний альянс не може підтримати План перемоги, який представив Президент України Володимир Зеленський. А втім, НАТО впевнено стоїть на підтримці України. 

Нагадаємо 

Основні пункти Плану включають запрошення України приєднатися до НАТО та дозвіл використовувати поставлені Заходом ракети більшого радіусу дії для ударів по військових цілях у глибині росії. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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