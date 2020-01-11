Расшифровка "черных ящиков" сбитого в Иране самолета МАУ пройдет в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Работа по расшифровке бортовых самописцев сбитого в Иране 8 января самолета МАУ будет вестись на территории Украины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице в Twitter французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, передает УНН.
"Наше бюро подтверждает участие в технической работе по расшифровке черных ящиков. Эта работа пройдет в Украине", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что любые вопросы относительно времени и прогресса расследование - это ответственность иранской стороны.
Ранее Зеленский с Макроном договорились о привлечении Франции к расшифровке "черных ящиков". Сообщалось, что один из "черных ящиков" со сбитого самолета МАУ могут отправить во Францию.
Как сообщалось ранее в УНН, в МАУ объяснили, почему сбитый Ираном украинский самолет задержался в аэропорту Тегерана.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МАУ рассказали, почему авиакомпания осуществляла полеты в Тегеран.
Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана города Тегеран, вскоре после вылета, рано утром 8 января.
На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все погибли.
В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит военной ракетой.
Напомним, ранее Иран отрицал, что авиалайнер МАУ, потерпевшего катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МАУ отреагировали на признание Ираном вины в катастрофе самолета.
Иран пригласил представителей компании Boeing принять участие в расследовании причин аварии под Тегераном пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины".
Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави обратился в Канаду и ряда других стран с просьбой поделиться данными о катастрофе самолета МАУ.
"Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любого другого правительства, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следователю комитета в Иране", - сказал Мусави.
Стоит отметить, что СМИ сообщили о том, что украинский авиалайнер, разбившийся в среду в Тегеране, могли ошибочно сбить иранские зенитные ракетные системы (ЗРС).
Кроме того, позже премьер Канады Джастин Трюдо открыто заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО.
Как сообщал УНН, в четверг вечером The New York Times показал видео с ракетой, которая якобы сбила украинский самолет над Ираном.
Также, в компании "Международные авиалинии Украины" не сомневались в том, что вины экипажа самолета, потерпевшего катастрофу в Иране, нет.