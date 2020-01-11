Розшифровка "чорних скриньок" збитого в Ірані літака МАУ пройде в Україні

ukru
07:14 • 12780 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
07:00 • 35089 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

06:24 • 41156 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 110157 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 162736 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 262346 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 260960 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 254960 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 236196 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 203933 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.9 м/с
38 %
757 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

21 березня, 01:35 • 41370 перегляди
ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

03:10 • 45979 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

03:31 • 64989 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 55337 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

05:17 • 49041 перегляди
Публікації
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

07:00 • 35133 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

06:24 • 41204 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

05:45 • 27902 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 55337 перегляди
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 262354 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 90563 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 40515 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 143375 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 156168 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 115394 перегляди
Актуальне
Розшифровка "чорних скриньок" збитого в Ірані літака МАУ пройде в Україні

Розшифровка "чорних скриньок" збитого в Ірані літака МАУ пройде в Україні

Київ • УНН

 • 16370 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. Робота по розшифровці бортових самописців збитого в Ірані 8 січня літака МАУ буде вестися на території України. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці в Twitter французького Бюро з розслідування і аналізу безпеки цивільної авіації, інформує УНН.

"Наше бюро підтверджує участь в технічній роботі з розшифровки чорних ящиків. Ця робота пройде в Україні", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що будь-які питання щодо часу та прогресу розслідування - це відповідальність іранської сторони.

Раніше Зеленський з Макроном домовилися про залучення Франції до розшифровки "чорних скриньок". Повідомлялося, що одну з "чорних скриньок" зі збитого літака МАУ можуть відправити до Франції.

Як повідомлялося раніше в УНН, у МАУ пояснили, чому збитий Іраном український літак затримався в аеропорту Тегерана.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В МАУ розповіли, чому авіакомпанія здійснювала польоти до Тегерану.

Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії неподалік від столиці Ірану міста Тегеран, незабаром після вильоту, рано вранці 8 січня.

На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану та Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Всі загинули.

У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий військової ракетою.

Нагадаємо, раніше Іран заперечував, що авіалайнер МАУ, який зазнав катастрофи під Тегераном, був збитий ракетою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МАУ відреагували на визнання Іраном провини в катастрофі літака.

Іран запросив представників компанії Boeing взяти участь в розслідуванні причин аварії під Тегераном пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України".

Раніше офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві звернувся до Канади і низки інших країн з проханням поділитися даними про катастрофу літака МАУ.

"Ми звертаємося до прем'єр-міністра Канади і будь-якого іншого уряду, у якого є інформація про катастрофу, щоб передати її слідчому комітету в Ірані", - сказав Мусаві.

Варто зазначити, що ЗМІ повідомили про те, що український авіалайнер, що розбився в середу в Тегерані, могли помилково збити іранські зенітні ракетні системи (ЗРС).

Крім того, пізніше прем'єр Канади Джастін Трюдо відкрито заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО.

Як повідомляв УНН, в четвер увечері The New York Times показав відео з ракетою, яка нібито збила український літак над Іраном.

Також, у компанії "Міжнародні авіалінії України" не сумнівалися в тому, що провини екіпажу літака, що зазнав катастрофи в Ірані, немає. 

Accident @Boeing #737 UR-PSR @fly_uia on 08/01/20 / @BEA_Aero confirms it will attend the CVR & FDR technical work that will be done in #Ukraine / Any communication on the timeline & investigation progress is the responsibility of Iran’s AAIB authorities.

— BEA (@BEA_Aero) 11 січня 2020 р.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.13
Bitcoin
$83,933.20
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$44.76
Золото
$3,038.21
Ethereum
$1,976.82