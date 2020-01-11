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"Чорну скриньку" зі збитого літака МАУ можуть відправити до Франції

"Чорну скриньку" зі збитого літака МАУ можуть відправити до Франції

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Записи з бортового самописця українського літака, що був збитий помилково іранськими ВС близько Тегерана, будуть відправлені для розшифровки до Франції. Про це повідомив глава відділу розслідування подій Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резаєфар. Про це повідомляє агентство IRNA, інформує УНН.

"Записи з "чорної скриньки" українського літака будуть спрямовані до Франції", - наводить його слова в суботу агентство IRNA.

При цьому, у той же час телерадіомовна корпорація IRIB повідомила в суботу з посиланням на джерело в Організації цивільної авіації Ірану, що остаточне рішення про відправку "чорної скриньки" за кордон ще не прийнято.

У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий військової ракетою.

Нагадаємо, раніше Іран заперечував, що авіалайнер МАУ, який зазнав катастрофи під Тегераном, був збитий ракетою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МАУ відреагували на визнання Іраном провини в катастрофі літака.

Іран запросив представників компанії Boeing взяти участь в розслідуванні причин аварії під Тегераном пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України".

Раніше офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві звернувся до Канади і низки інших країн з проханням поділитися даними про катастрофу літака МАУ.

"Ми звертаємося до прем'єр-міністра Канади і будь-якого іншого уряду, у якого є інформація про катастрофу, щоб передати її слідчому комітету в Ірані", - сказав Мусаві.

Варто зазначити, що ЗМІ повідомили про те, що український авіалайнер, що розбився в середу в Тегерані, могли помилково збити іранські зенітні ракетні системи (ЗРС).

Крім того, пізніше прем'єр Канади Джастін Трюдо відкрито заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО.

Як повідомляв УНН, в четвер увечері The New York Times показав відео з ракетою, яка нібито збила український літак над Іраном.

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