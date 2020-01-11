"Чорну скриньку" зі збитого літака МАУ можуть відправити до Франції

КИЇВ. 11 січня. УНН. Записи з бортового самописця українського літака, що був збитий помилково іранськими ВС близько Тегерана, будуть відправлені для розшифровки до Франції. Про це повідомив глава відділу розслідування подій Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резаєфар. Про це повідомляє агентство IRNA, інформує УНН.