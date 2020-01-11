"Черный ящик" со сбитого самолета МАУ могут отправить во Францию

КИЕВ. 11 января. УНН. Записи с бортового самописца украинского самолета, который был сбит по ошибке иранскими ВС около Тегерана, будут отправлены для расшифровки во Францию. Об этом сообщил глава отдела расследования событий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар. Об этом сообщает агентство IRNA, передает УНН.