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"Черный ящик" со сбитого самолета МАУ могут отправить во Францию

"Черный ящик" со сбитого самолета МАУ могут отправить во Францию

Киев  •  УНН

 • 14420 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Записи с бортового самописца украинского самолета, который был сбит по ошибке иранскими ВС около Тегерана, будут отправлены для расшифровки во Францию. Об этом сообщил глава отдела расследования событий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар. Об этом сообщает агентство IRNA, передает УНН.

"Записи с "черного ящика" украинского самолета будут направлены во Францию", - приводит его слова в субботу агентство IRNA.

При этом, в то же время телерадиовещательная корпорация IRIB сообщила в субботу со ссылкой на источник в Организации гражданской авиации Ирана, что окончательное решение об отправке "черного ящика" за границу еще не принято.

В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит военной ракетой

Напомним, ранее Иран отрицал, что авиалайнер МАУ, потерпевший катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.

Иран пригласил представителей компании Boeing принять участие в расследовании причин аварии под Тегераном пассажирского самолета “Международных авиалиний Украины”.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави обратился в Канаду и ряда других стран с просьбой поделиться данными о катастрофе самолета МАУ.

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“Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любого другого правительства, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следователю комитета в Иране”, — сказал Мусави.

Стоит отметить, ранее СМИ сообщили о том, что украинский авиалайнер, разбившийся в среду в Тегеране, могли ошибочно сбить иранские зенитные ракетные системы (ЗРС).

Кроме того, позже премьер Канады Джастин Трюдо открыто заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО.

Как сообщал УНН, в четверг вечером The New York Times показал видео с ракетой, которая якобы сбила украинский самолет над Ираном.

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