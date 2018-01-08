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"Рассказ служанки" обошел "Игру престолов" в номинации "Лучший драматический сериал"

Киев • УНН

 • 30651 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. “Рассказ служанки” (The Handmaid’s Tale) завоевал “Золотой глобус” в номинации “Лучший драматический сериал”, передает УНН со ссылкой на телекомпанию NBC.

"Рассказ служанки" обошел "Игру престолов" в номинации "Лучший драматический сериал"

В этой категории борьбу вели популярный во всем мире сериал “Игра престолов” (Game of Thrones), номинированный в данной категории пятый раз, “Корона” (The Crown), “Очень странные дела” (Stranger Things) и “Это мы” (This Is Us).

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“Рассказ служанки” в борьбе за награду обошла известный сериал, снятый по мотивам цикла романов “Песнь льда и пламени” американского писателя Джорджа Мартина. Премьера первого сезона проекта, завоевавший впоследствии огромную популярность во всем мире, состоялась в апреле 2011 года. Сериал является одним из самых дорогих в истории американского телевидения.

Как ранее сообщало УНН, лучшим драматическим фильмом 2017 по версии “Золотого глобуса” стала картина “Три билборда на границе Эббинг, Миссури” Мартина Макдонаха.

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