"Рассказ служанки" обошел "Игру престолов" в номинации "Лучший драматический сериал"

В этой категории борьбу вели популярный во всем мире сериал “Игра престолов” (Game of Thrones), номинированный в данной категории пятый раз, “Корона” (The Crown), “Очень странные дела” (Stranger Things) и “Это мы” (This Is Us).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гильермо дель Торо — обладатель “Золотого глобуса” за режиссуру, и другие новости кинопремии

“Рассказ служанки” в борьбе за награду обошла известный сериал, снятый по мотивам цикла романов “Песнь льда и пламени” американского писателя Джорджа Мартина. Премьера первого сезона проекта, завоевавший впоследствии огромную популярность во всем мире, состоялась в апреле 2011 года. Сериал является одним из самых дорогих в истории американского телевидения.

Как ранее сообщало УНН, лучшим драматическим фильмом 2017 по версии “Золотого глобуса” стала картина “Три билборда на границе Эббинг, Миссури” Мартина Макдонаха.