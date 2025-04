Серіал "Розповідь служниці" обійшов "Гру престолів" у номінації "Кращий драматичний серіал"

У цій категорії боротьбу вели популярний у всьому світі серіал “Гра престолів” (Game of Thrones), номінований у даній категорії у п’ятий раз, “Корона” (The Crown), “Дуже дивні справи” (Stranger Things) та “Це ми” (This Is Us).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гільєрмо дель Торо - володар "Золотого глобуса" за режисуру, та інші новини кінопремії

“Розповідь служниці” в боротьбі за нагороду обійшла відомий серіал, знятий за мотивами циклу романів “Пісня льоду і полум’я” американського письменника Джорджа Мартіна. Прем’єра першого сезону проекту, що завоював згодом величезну популярність у всьому світі, відбулася в квітні 2011 року. Серіал є одним з найдорожчих в історії американського телебачення.

Як раніше повідомляло УНН, кращим драматичним фільмом 2017 року за версією “Золотого глобуса” стала картина “Три білборда на кордоні Еббінг, Міссурі” Мартіна Макдонаха.