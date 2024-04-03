россияне распространяют фейк о призыве эвакуироваться из Харькова - ЦПД СНБО

россияне распространяют среди жителей Харькова фейковые сообщения якобы от ГСЧС о возможном окружении города с призывом в ближайшее время выехать из региона. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, передает УНН.

Детали

"российская пропаганда распространяет среди жителей Харькова фейковые сообщения якобы от ГСЧС Украины о возможном окружении Харькова в ближайшее время с рекомендациями покинуть город. Эта информация не соответствует действительности! Враг пока не имеет ресурсов для окружения или захвата Харькова", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель ЦПД Андрей Коваленко, такие сообщения являются частью ИПСО врага по нагнетанию паники среди жителей Харьковщины. По его словам, враг хочет запугать жителей Харькова наступлением на город, которое пока невозможно. Главная цель россиян - сделать так, чтобы побольше людей выехало.

Центр прогнозирует продолжение вброса врагом таких фейков и в дальнейшем, в том числе и в отношении других украинских городов - Херсона, Николаева, Сум, Чернигова и даже Киева, подытожил Коваленко.

Дополнение

Как ранее сообщал городской голова Харькова Игорь Терехов, паники в Харькове нет. Сейчас в городе - 1,3 млн жителей.

"Пока ни мы, ни военные не видим поводов для эвакуации из Харькова", - заявил Терехов.