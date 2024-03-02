россияне ночью били по Купянщине, есть жертва: прокуратура показала последствия

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
  •  119886 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
  •  138924 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
  •  135756 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  169006 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  185294 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  158968 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  154508 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  154747 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  169077 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  171849 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
россияне ночью били по Купянщине, есть жертва: прокуратура показала последствия

россияне ночью били по Купянщине, есть жертва: прокуратура показала последствия

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 08:03  •  19723 просмотра

Read in English

Российские войска ночью обстреляли несколько населенных пунктов в Харьковской области, повредив инфраструктуру и убив одного человека.

Российские войска ночью попали по Купянщине и Харькову, сегодня утром били по Харьковскому району, сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов. Харьковская областная прокуратура опубликовала фото последствий обстрелов Купянщины, передает УНН.

Детали

По словам Синегубова, артиллерийских и минометных ударов врага за прошедшие сутки подверглись более 20 населенных пунктов Харьковской области: Ахримовка, Ольховатка, Хатное, Тополи, Казачья Лопань, Синьковка, Ивановка, Двуречная, Петропавловка, Песчаное и др. Авиаударам подверглись: Охримовка, Ольховатка, Хатное, Тополи, Кисловка, Садовое.

"Сегодня в 6:35 оккупанты ударили по Липцам Харьковского района. В результате обстрела уничтожены авто, повреждены частные дома. Без пострадавших", - отметил он.

По его словам, в 00:20 в селе Великий Бурлук Купянского района в результате обстрела горел жилой дом. "Из-под завалов изъяли тело 76-летнего мужчины. В результате обстрела повреждено здание инфраструктуры телекоммуникаций", - сообщил глава ОВА.

Также, по словам Синегубова, в 19:48 в городе Купянск в результате обстрела поврежден 1 частный дом.

Прокуратура при этом показала последствия вражеских атак на Купянщину.

Как рассказал Синегубов, также в 15:29 в селе Волчанские Хутора Чугуевского района в результате обстрела горел жилой дом. В 14:20 в селе Ольховатка Купянского района в результате обстрела горел дом, повреждены еще 4 жилых дома. Около 11:00 в городе Волчанск во время обстрела получил ранения 68-летний мужчина, госпитализирован в медицинское учреждение.

"Около 9:00 между городом Барвенково и селом Архангеловка по дороге домой в результате взрыва неизвестного взрывного устройства получил ранения 70-летний мужчина, госпитализирован в больницу", - указал он.

"На Купянском направлении враг штурмовых действий не вел", - сообщил Синегубов.

Дополнение

Синегубов рассказал и о ночной атаке врага на областной центр. По его словам, около 00:05 оккупанты нанесли удары "шахедами" по Харькову. В результате обстрела повреждены остекление окон и балконов, 5 гаражей, 17 автомобилей, горели три авто. Пострадавших и погибших не обнаружили, 3 человека обратились с острой реакцией на стресс, отметил он.

В результате вражеской атаки БпЛА по жилому кварталу Харькова пострадали три человека2 марта 2024, 06:59 • 24029 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
okhtyrkaАхтырка
chukhuevЧухуев
kupyanskКупянск
kharkivХарьков
росіяни вночі били по Куп'янщині, є жертва: прокуратура показала наслідки
Russians attacked Kupyansk district at night, there is a victim: prosecutors showed the consequences
Новости по теме

россияне ночью били по Купянщине, есть жертва: прокуратура показала последствия

Российские войска ночью обстреляли несколько населенных пунктов в Харьковской области, повредив инфраструктуру и убив одного человека.

Война •   •  19723 просмотра
россияне ночью били по Купянщине, есть жертва: прокуратура показала последствия

В рф сообщили о падении дрона в санкт-петербурге ночью: в сети публикуют кадры

В рф утверждают, что ночью в санкт-петербурге упал беспилотник, который, как сообщается, повредил балконы и окна в двух жилых домах, но никто не пострадал.

Общество •   •  20366 просмотра
В рф сообщили о падении дрона в санкт-петербурге ночью: в сети публикуют кадры

Сырский заявил о кадровых решениях по командирам на восточном фронте

Главнокомандующий ВСУ сообщил, что направил группы специалистов в отдельные бригады на восточном фронте, которые имеют проблемы с подготовкой личного состава, и вынужден принимать кадровые решения в некоторых случаях в отношении командиров.

Война •   •  22594 просмотра
Сырский заявил о кадровых решениях по командирам на восточном фронте

"Нам нужно больше ПВО от партнеров": Зеленский показал кадры последствий ночной атаки рф

Зеленский отреагировал на ночную атаку российских беспилотников на украинские города, показав видео повреждений и призвав партнеров предоставить больше систем противовоздушной обороны, чтобы защитить гражданское население от дальнейшего террора.

Война •   •  21793 просмотра
"Нам нужно больше ПВО от партнеров": Зеленский показал кадры последствий ночной атаки рф

В результате вражеской атаки БпЛА по жилому кварталу Харькова пострадали три человека

В результате удара российского беспилотника по одному из районов Харькова пострадали 3 женщины. Также были повреждены дома, автомобили и гаражи.

Война •   •  24029 просмотра
В результате вражеской атаки БпЛА по жилому кварталу Харькова пострадали три человека

В Одессе из-под завалов разрушенного российским беспилотником дома спасен мужчина

Спасатели вытащили в сознании мужчину из-под завалов в Одессе. Врачи осматривают его, поиски и разбор завалов продолжаются.

Война •   •  23480 просмотра
В Одессе из-под завалов разрушенного российским беспилотником дома спасен мужчина

ПВО сбила 14 иранских беспилотников "Shahed" и истребитель-бомбардировщик Су-34

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что сбили 14 беспилотников "Shahed" и Су-34 в ночь на 2 марта.

Война •   •  24256 просмотра
ПВО сбила 14 иранских беспилотников "Shahed" и истребитель-бомбардировщик Су-34

За сутки рф нанесла 9 ракетных ударов, 100 авиационных атак, 161 залповый обстрел

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за сутки произошло 82 боевых столкновения, в которых рф нанесла 9 ракетных ударов, 100 авиаударов и 161 раз обстреляла украинские войска и населенные пункты из реактивных систем залпового огня.

Война •   •  24318 просмотра
За сутки рф нанесла 9 ракетных ударов, 100 авиационных атак, 161 залповый обстрел

За минувшие сутки россияне потеряли 960 военнослужащих

По данным Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки рф потеряла 960 военнослужащих.

Война •   •  23937 просмотра
За минувшие сутки россияне потеряли 960 военнослужащих

Атака в Одессе: 2 человека погибли, 7 получили ранения, 7 жителей не выходят на связь

9-этажный дом в Одессе был разрушен российским обстрелом, в результате которого 2 человека погибли и 7 получили ранения. Также 7 жильцов здания не выходят на связь.

Общество •   •  26618 просмотра
Атака в Одессе: 2 человека погибли, 7 получили ранения, 7 жителей не выходят на связь