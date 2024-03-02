россияне ночью били по Купянщине, есть жертва: прокуратура показала последствия
Киев • УНН
Российские войска ночью обстреляли несколько населенных пунктов в Харьковской области, повредив инфраструктуру и убив одного человека.
Российские войска ночью попали по Купянщине и Харькову, сегодня утром били по Харьковскому району, сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов. Харьковская областная прокуратура опубликовала фото последствий обстрелов Купянщины, передает УНН.
Детали
По словам Синегубова, артиллерийских и минометных ударов врага за прошедшие сутки подверглись более 20 населенных пунктов Харьковской области: Ахримовка, Ольховатка, Хатное, Тополи, Казачья Лопань, Синьковка, Ивановка, Двуречная, Петропавловка, Песчаное и др. Авиаударам подверглись: Охримовка, Ольховатка, Хатное, Тополи, Кисловка, Садовое.
"Сегодня в 6:35 оккупанты ударили по Липцам Харьковского района. В результате обстрела уничтожены авто, повреждены частные дома. Без пострадавших", - отметил он.
По его словам, в 00:20 в селе Великий Бурлук Купянского района в результате обстрела горел жилой дом. "Из-под завалов изъяли тело 76-летнего мужчины. В результате обстрела повреждено здание инфраструктуры телекоммуникаций", - сообщил глава ОВА.
Также, по словам Синегубова, в 19:48 в городе Купянск в результате обстрела поврежден 1 частный дом.
Прокуратура при этом показала последствия вражеских атак на Купянщину.
Как рассказал Синегубов, также в 15:29 в селе Волчанские Хутора Чугуевского района в результате обстрела горел жилой дом. В 14:20 в селе Ольховатка Купянского района в результате обстрела горел дом, повреждены еще 4 жилых дома. Около 11:00 в городе Волчанск во время обстрела получил ранения 68-летний мужчина, госпитализирован в медицинское учреждение.
"Около 9:00 между городом Барвенково и селом Архангеловка по дороге домой в результате взрыва неизвестного взрывного устройства получил ранения 70-летний мужчина, госпитализирован в больницу", - указал он.
"На Купянском направлении враг штурмовых действий не вел", - сообщил Синегубов.
Дополнение
Синегубов рассказал и о ночной атаке врага на областной центр. По его словам, около 00:05 оккупанты нанесли удары "шахедами" по Харькову. В результате обстрела повреждены остекление окон и балконов, 5 гаражей, 17 автомобилей, горели три авто. Пострадавших и погибших не обнаружили, 3 человека обратились с острой реакцией на стресс, отметил он.
В результате вражеской атаки БпЛА по жилому кварталу Харькова пострадали три человека2 марта 2024, 06:59 • 24029 просмотров
россияне ночью били по Купянщине, есть жертва: прокуратура показала последствия
Российские войска ночью обстреляли несколько населенных пунктов в Харьковской области, повредив инфраструктуру и убив одного человека.
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