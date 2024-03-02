росіяни вночі били по Куп'янщині, є жертва: прокуратура показала наслідки
Київ • УНН
Російські війська вночі обстріляли кілька населених пунктів у Харківській області, пошкодивши інфраструктуру та вбивши одну людину.
Російські війська вночі поцілили по Куп'янщині та Харкову, сьогодні вранці били по Харківському району, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Харківська обласна прокуратура опублікувала фото наслідків обстрілів Куп'янщини, передає УНН.
Деталі
Зі слів Синєгубова, артилерійських та мінометних ударів ворога минулої доби зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини: Охримівка, Вільхуватка, Хатне, Тополі, Козача Лопань, Синьківка, Іванівка, Дворічна, Петропавлівка, Піщане та ін. Авіаударів зазнали: Охрімівка, Вільхуватка, Хатнє, Тополі, Кислівка, Садове.
"Сьогодні о 6:35 окупанти вдарили по Липцях Харківського району. Внаслідок обстрілу знищені авто, пошкоджені приватні будинки. Без постраждалих", - зазначив він.
З його слів, о 00:20 у селі Великий Бурлук Купʼянського району внаслідок обстрілу горів житловий будинок. "З-під завалів вилучили тіло 76-річного чоловіка. Внаслідок обстрілу пошкоджена будівля інфраструктури телекомунікацій", - повідомив голова ОВА.
Також, зі слів Синєгубова, о 19:48 у місті Куп’янськ внаслідок обстрілу пошкоджено 1 приватний будинок.
Прокуратура при цьому показала наслідки ворожих атак на Куп'янщину.
Як розповів Синєгубов, також о 15:29 у селі Вовчанські Хутори Чугуївського району внаслідок обстрілу горів житловий будинок. О 14:20 у селі Вільхуватка Купʼянського району внаслідок обстрілу горів будинок, пошкоджені ще 4 житлові будинки. Близько 11:00 у місті Вовчанськ під час обстрілу отримав поранення 68-річний чоловік, госпіталізований до медичної установи.
"Близько 9:00 між містом Барвінкове та селом Архангелівка дорогою додому внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою отримав поранення 70-річний чоловік, госпіталізований до лікарні", - вказав він.
"На Куп'янському напрямку ворог штурмових дій не вів", - повідомив Синєгубов.
Доповнення
Синєгубов розповів і про нічну атаку ворога на обласний центр. З його слів, близько 00:05 окупанти завдали ударів "шахедами" по Харкову. Внаслідок обстрілу пошкодженні скління вікон та балконів, 5 гаражів, 17 автомобілів, горіли три авто. Постраждалих та загиблих не виявили, 3 людини звернулися із гострою реакцією на стрес, зазначив він.
Внаслідок ворожої атаки БпЛА по житловому кварталу Харкова постраждали три людини 02.03.24, 08:59 • 34083 перегляди