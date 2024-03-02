Внаслідок ворожої атаки БпЛА по житловому кварталу Харкова постраждали три людини
Київ • УНН
Внаслідок удару російського безпілотника по одному з районів Харкова постраждало 3 жінок. Також було пошкоджено будинки, автомобілі та гаражі.
російський безпілотник атакував житловий квартал. Внаслідок удару постраждало 3 жінок та пошкоджено 4 будинки, 17 автомобілів та 5 гаражів. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає УНН.
Деталі
У ніч на 2 березня російський безпілотник атакував житловий квартал у Шевченківському районі міста Харкова.
У результаті цієї атаки постраждали три жінки віком 76, 66 та 44 років.
Усі три жінки виявили гостру реакцію на стрес. Медичні служби працюють над відновленням стану постраждалих.
Також російський удар призвів до пошкодження 4 будинків, 17 автомобілів та 5 гаражів.
Додамо
Прокурори та слідчі поліції вживають всі можливі та відповідні заходи для фіксації воєнних злочинів, вчинених представниками зс рф.
Повітряні сили України інформують про загрозу застосування балістичних ракет на Харківщині02.03.24, 06:37 • 31689 переглядiв