В результате вражеской атаки БпЛА по жилому кварталу Харькова пострадали три человека

российский беспилотник атаковал жилой квартал. В результате удара пострадали 3 женщины и повреждены 4 дома, 17 автомобилей и 5 гаражей. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

В ночь на 2 марта российский беспилотник атаковал жилой квартал в Шевченковском районе города Харькова.

В результате этой атаки пострадали три женщины в возрасте 76, 66 и 44 лет.

Все три женщины обнаружили острую реакцию на стресс. Медицинские службы работают над восстановлением состояния пострадавших.

Также российский удар привел к повреждению 4 домов, 17 автомобилей и 5 гаражей.

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Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и соответствующие меры для фиксации военных преступлений, совершенных представителями ВС РФ.

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