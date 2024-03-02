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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Воздушные силы Украины информируют об угрозе применения баллистических ракет на Харьковщине

Воздушные силы Украины информируют об угрозе применения баллистических ракет на Харьковщине

Киев  •  УНН

2 марта 2024, 04:37  •  3583 просмотра

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Воздушные силы Украины сообщили об угрозе применения баллистики в Харьковской области.

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщают о угрозе применения баллистического вооружения в Харьковской области, передает УНН.

рф обстреливает Харьковскую область: погиб хозяин уничтоженного частного дома2 марта 2024, 00:21 • 13235 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
kharkivХарьков
Повітряні сили України інформують про загрозу застосування балістичних ракет на Харківщині
Ukrainian Air Force informs about the threat of ballistic missile use in Kharkiv region
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Воздушные силы Украины информируют об угрозе применения баллистических ракет на Харьковщине

Воздушные силы Украины сообщили об угрозе применения баллистики в Харьковской области.

Война •   •  3583 просмотра
Воздушные силы Украины информируют об угрозе применения баллистических ракет на Харьковщине

Омбудсман обсудил с Послом Британии возвращение похищенных рф людей

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец встретился с Послом Великобритании в Украине Мартином Гаррисом, чтобы обсудить поддержку со стороны Великобритании, возвращение похищенных рф детей, военнопленных и заложников.

Война •   •  4689 просмотра
Омбудсман обсудил с Послом Британии возвращение похищенных рф людей

2 марта: День компакт-диска, Международный день спасения кошек

Сегодня, второго марта, отмечается событие в честь одного из лучших изобретений в истории человечества - День компакт-диска. Первые прототипы компакт-дисков были представлены в Европе и Японии в 1979 году. Уже через год компании Philips и Sony объединили свои усилия, чтобы начать работу над компакт-дисками для широкой публики.

УНН Lite •   •  3929 просмотра
2 марта: День компакт-диска, Международный день спасения кошек

Байден объявил о первом военном десантировании США с гуманитарной помощью в Газу

Байден объявил, что США совершат первый военный десант с продовольствием и товарами в сектор Газа в ближайшие дни.

Политика •   •  5535 просмотра
Байден объявил о первом военном десантировании США с гуманитарной помощью в Газу

Крымскотатарская кофейная традиция включена в перечень нематериального культурного наследия Украины

Крымскотатарская кофейная традиция признана частью нематериального культурного наследия Украины.

Культура •   •  4928 просмотра
Крымскотатарская кофейная традиция включена в перечень нематериального культурного наследия Украины

В Одессе атака рф привела к гибели одного человека и ранению 7, включая беременную женщину и ребенка

Согласно сообщению, в результате удара вражеского беспилотника по зданию погиб один человек. Еще семь человек получили ранения, в том числе беременная женщина и ребенок. Спасатели продолжают работать, ведь под обломками здания могут находиться люди.

Общество •   •  12746 просмотра
В Одессе атака рф привела к гибели одного человека и ранению 7, включая беременную женщину и ребенка

В рамках предвыборной пропаганды путина рф на ВОТ свозит маргиналов разных стран

На захваченных территориях рф начала проведение так называемого фестиваля молодежи, который имеет целью распространение прокремлевской пропаганды во время предвыборной кампании путина.

Война •   •  15682 просмотра
В рамках предвыборной пропаганды путина рф на ВОТ свозит маргиналов разных стран

Япония приглашает украинских врачей на обучение

Украинские врачи будут иметь возможность учиться в течение 2 месяцев и получить практический опыт в ведущих больницах Токио.

Здоровье •   •  11507 просмотра
Япония приглашает украинских врачей на обучение

"Спорт есть вне политики от путиниста карякина" - Саладуха

Шахматист сергей карякин посетил оккупированную Авдеевку, чтобы поддержать российских солдат.

Война •   •  16846 просмотра
"Спорт есть вне политики от путиниста карякина" - Саладуха

Правительство подтвердило законопроект о восстановлении государственной власти в оккупированном Крыму

Украинское правительство одобрило законопроект о восстановлении государственной власти на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Война •   •  17917 просмотра
Правительство подтвердило законопроект о восстановлении государственной власти в оккупированном Крыму