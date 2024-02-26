россияне хотят разжечь межэтнический конфликт между украинцами и венграми - Центр противодействия дезинформации

россияне в попытке разжечь межэтнический конфликт в Украине начали угрожать украинским этническим венграм от имени якобы националистов. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что на номера телефонов украинских этнических венгров начали приходить сообщения на венгерском языке с призывами убираться "вон из Украины".

Сообщения поступают якобы от "украинских националистов", но с аккаунтов с кодами мобильных операторов Казахстана, Боснии и Герцеговины и Кыргызстана.

Такие сообщения - это очередная российская ИПСО, которая имеет целью создать видимость угроз в адрес венгров Украины со стороны "украинских националистов", чтобы спровоцировать межэтническую вражду между украинцами и венграми. - заявили в Центре противодействия дезинформации.

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Дополнение

В ЦПИ отмечают, что такими фейками россияне пытаются расколоть украинское общество.

Центр противодействия дезинформации призывает при получении таких сообщений блокировать контакт, с которого было отправлено смс, и обратиться в Киберполицию.

Напомним

В Центре Противодействия Дезинформации, что российские пропагандисты распространили фейковый скриншот с якобы страницы президента Украины в соцсети о намерении Владимира Зеленского подписать указ с требованием для западных стран депортировать в Украину украинских мужчин, которые там проживают.