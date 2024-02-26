росіяни хочуть розпалити міжетнічний конфлікт між українцями та угорцями - Центр протидії дезінформації
Київ • УНН
російські пропагандисти намагалися розпалити конфлікт між українцями та угорцями, надсилаючи повідомлення з погрозами українським угорцям, нібито від імені українських націоналістів.
росіяни у спробі розпалити міжетнічний конфлікт в Україні почали погрожувати українським етнічним угорцям від імені нібито націоналістів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що на номери телефонів українських етнічних угорців почали приходити повідомлення угорською мовою із закликами забиратися "геть з України".
Повідомлення надходять буцімто від "українських націоналістів", але з акаунтів з кодами мобільних операторів Казахстану, Боснії та Герцоговини і Киргизстану.
Такі повідомлення — це чергова російська ІПсО, яка має на меті створити видимість погроз на адресу угорців України з боку "українських націоналістів", щоб спровокувати міжетнічну ворожнечу між українцями та угорцями.
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У ЦПД наголошують, що такими фейками росіяни намагаються розколоти українське суспільство.
Центр протидії дезінформації закликає при отриманні таких повідомлень блокувати контакт, з якого було надіслано смс, та звернутися до Кіберполіції.
Нагадаємо
У Центрі Протидії Дезінформації, що російські пропагандисти поширили фейковий скріншот з буцімто сторінки президента України у соцмережі про намір Володимира Зеленського підписати указ з вимогою для західних країн депортувати в Україну українських чоловіків, які там проживають.