россияне имеют определенные успехи на Новопавловском направлении - военный
Киев • УНН
российские оккупанты перегруппировались месяц назад, сделав Новопавловское направление приоритетным, и имеют там определенные успехи. Они используют тактику продвижения малыми группами, несмотря на значительные потери, накапливаясь в разрушенных селах.
российские оккупанты на Новопавловском направлении имеют определенные успехи. Захватчики где-то месяц назад перегруппировались и взяли приоритетным это направление. Об этом сообщил военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Волков в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Такое впечатление, что они где-то месяц назад перегруппировались и взяли приоритетным это направление – Южно-Донбасское или Новопавловское. Это стык, как раз Донецкой, Запорожской и Днепропетровской области. К сожалению, имеют они там определенные успехи, благодаря своему насыщению пехотой абсолютно не жалеют людей
Также он рассказал о тактике россиян.
Условно выходя группами по двое-трое, пятерками, условно из десяти групп доходит одна-две за день. Так они (россияне – ред.) проходят условно до населенного пункта села, в котором нет ни домов, ничего, прячась накапливаются для того, чтобы двигаться дальше. Соответственно, имея преимущество в личном составе, им это удается, но на данном этапе мы имеем преимущество в небе и беспощадно уничтожаем их еще на подступах. Однако ситуация усложняется тем, что просто их много, мы не успеваем отработать по каждому
Поэтому, по его словам, нужно заранее все заминировать.
Они жалуются очень сильно в перехватах, страдают, истекают кровью в посадках, а наши операторы и днем и ночью делают свою работу для того, чтобы таких перехватов было больше и чтобы остановить это продвижение на Южно-Донбасском направлении
Дополнение
7 июля Институт изучения войны (ISW) сообщал, что украинские войска недавно продвинулись в районе Боровой, а российские захватчики в районе Новопавловки.