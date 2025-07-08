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россияне имеют определенные успехи на Новопавловском направлении - военный

Киев • УНН

 • 271 просмотра

российские оккупанты перегруппировались месяц назад, сделав Новопавловское направление приоритетным, и имеют там определенные успехи. Они используют тактику продвижения малыми группами, несмотря на значительные потери, накапливаясь в разрушенных селах.

россияне имеют определенные успехи на Новопавловском направлении - военный

российские оккупанты на Новопавловском направлении имеют определенные успехи. Захватчики где-то месяц назад перегруппировались и взяли приоритетным это направление. Об этом сообщил военнослужащий 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Волков в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Такое впечатление, что они где-то месяц назад перегруппировались и взяли приоритетным это направление – Южно-Донбасское или Новопавловское. Это стык, как раз Донецкой, Запорожской и Днепропетровской области. К сожалению, имеют они там определенные успехи, благодаря своему насыщению пехотой абсолютно не жалеют людей

- сказал Волков.

Также он рассказал о тактике россиян.

Условно выходя группами по двое-трое, пятерками, условно из десяти групп доходит одна-две за день. Так они (россияне – ред.) проходят условно до населенного пункта села, в котором нет ни домов, ничего, прячась накапливаются для того, чтобы двигаться дальше. Соответственно, имея преимущество в личном составе, им это удается, но на данном этапе мы имеем преимущество в небе и беспощадно уничтожаем их еще на подступах. Однако ситуация усложняется тем, что просто их много, мы не успеваем отработать по каждому

 - сказал Волков.

Поэтому, по его словам, нужно заранее все заминировать.

Они жалуются очень сильно в перехватах, страдают, истекают кровью в посадках, а наши операторы и днем и ночью делают свою работу для того, чтобы таких перехватов было больше и чтобы остановить это продвижение на Южно-Донбасском направлении

- сообщил Волков.

Дополнение

7 июля Институт изучения войны (ISW) сообщал, что украинские войска недавно продвинулись в районе Боровой, а российские захватчики в районе Новопавловки.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Донецкая область
Днепропетровская область
Запорожская область
Институт изучения войны
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