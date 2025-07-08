росіяни мають певні успіхи на Новопавлівському напрямку - військовий
Київ • УНН
російські окупанти перегрупувалися місяць тому, зробивши Новопавлівський напрямок пріоритетним, і мають там певні успіхи. Вони використовують тактику просування малими групами, незважаючи на значні втрати, накопичуючись у зруйнованих селах.
російські окупанти на Новопавлівському напрямку мають певні успіхи. Загарбники десь місяць тому перегрупувалися й взяли пріоритетним цей напрямок. Про це повідомив військовослужбовець 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Сергій Волков в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
Таке враження, що вони десь місяць тому перегрупувалися й взяли пріоритетним цей напрямок – Південно-Донбаському або Новопавлівський. Це стик, як раз Донецької, Запорізької й Дніпропетровської області. На жаль мають вони там певні успіхи, завдяки своєму насиченню піхотою абсолютно не шкодують людей
Також він розповів про тактику росіян.
Умовно виходячи групами по двоє-троє, п'ятірками, умовно з десяти груп доходить одна-дві за день. Так вони (росіяни – ред.) проходять умовно до населеного пункту села в якому немає ні хат, нічого, ховаючись накопичуються для того, щоб рухатися далі. Відповідно маючи перевагу в особовому складі їм це вдається, але на даному етапі ми маємо перевагу в небі й нещадно нищимо їх ще на підступах. Проте ситуація ускладнюється тим, що просто їх багато, ми не встигаємо відпрацювати по кожному
Тому за його словами, потрібно заздалегідь все заміновувати.
Вони жаліються дуже сильно у перехопленнях, страждають, стікають кров'ю в посадках, а наші оператори й вдень та ніч роблять свою роботу для того, щоб таких перехоплень було більше й щоб зупинити це просування на Південно-Донбаському напрямку
Доповнення
7 липня Інституту вивчення війни (ISW) повідомляв, що українські війська нещодавно просунулися в районі Борової, а російські загарбники в районі Новопавлівки.