росіяни мають певні успіхи на Новопавлівському напрямку - військовий

російські окупанти на Новопавлівському напрямку мають певні успіхи. Загарбники десь місяць тому перегрупувалися й взяли пріоритетним цей напрямок. Про це повідомив військовослужбовець 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Сергій Волков в ефірі телемарафону, передає УНН.

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Таке враження, що вони десь місяць тому перегрупувалися й взяли пріоритетним цей напрямок – Південно-Донбаському або Новопавлівський. Це стик, як раз Донецької, Запорізької й Дніпропетровської області. На жаль мають вони там певні успіхи, завдяки своєму насиченню піхотою абсолютно не шкодують людей - сказав Волков.

Також він розповів про тактику росіян.

Умовно виходячи групами по двоє-троє, п'ятірками, умовно з десяти груп доходить одна-дві за день. Так вони (росіяни – ред.) проходять умовно до населеного пункту села в якому немає ні хат, нічого, ховаючись накопичуються для того, щоб рухатися далі. Відповідно маючи перевагу в особовому складі їм це вдається, але на даному етапі ми маємо перевагу в небі й нещадно нищимо їх ще на підступах. Проте ситуація ускладнюється тим, що просто їх багато, ми не встигаємо відпрацювати по кожному - сказав Волков.

Тому за його словами, потрібно заздалегідь все заміновувати.

Вони жаліються дуже сильно у перехопленнях, страждають, стікають кров'ю в посадках, а наші оператори й вдень та ніч роблять свою роботу для того, щоб таких перехоплень було більше й щоб зупинити це просування на Південно-Донбаському напрямку - повідомив Волков.

Доповнення

7 липня Інституту вивчення війни (ISW) повідомляв, що українські війська нещодавно просунулися в районі Борової, а російські загарбники в районі Новопавлівки.