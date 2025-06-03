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россияне днем ударили по портовой инфраструктуре Николаевской области "Кинжалом" - Ким

Киев • УНН

 • 780 просмотра

3 июня россияне ударили ракетой "Кинжал" по портовой инфраструктуре Николаевской области. Ракета попала в землю, жертв среди гражданских нет.

россияне днем ударили по портовой инфраструктуре Николаевской области "Кинжалом" - Ким

россияне сегодня, 3 июня, ударили ракетой "Кинжал" по портовой инфраструктуре Николаевской области. К счастью, враг попал в землю, жертв среди гражданских нет. Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире "Новини.LIVE", передает УНН.

Детали

Удар был по портовой инфраструктуре. Без существенных повреждений, без жертв. Это не город, но пригород. Если подвести итог, по моему мнению, враг не достиг цели благодаря нашим Силам обороны. Я не знаю, куда они целились и какие были данные разведки, но они атаковали объект на территории портовой инфраструктуры. Что они там искали, неизвестно, потому что попадание было в землю

- сказал Ким.

Он рассказал, что удар наносился во время взлета носителя "Кинжалов" МиГа с территории Курской области.

Удар пришелся в землю, нет понимания, почему они атаковали портовую инфраструктуру, которая уже три года не работает. Там нет ни людей, ни инфраструктуры, которая активно работает. Это гражданская инфраструктура, которую атаковали впервые за время полномасштабного вторжения дорогой ракетой "Кинжал". Я думаю, россияне скоро на своих пабликах выставят, что они уничтожили 9 генералов и 5 адмиралов

- добавил Ким.

Напомним

Днем, 3 июня, в Николаеве прогремел взрыв во время воздушной тревоги. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что враг атаковал ракетой "Кинжал", жертв нет.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоВойна
Курская область
Николаевская область
Виталий Ким
Х-47М2 "Кинжал"
Николаев
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