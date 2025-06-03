россияне днем ударили по портовой инфраструктуре Николаевской области "Кинжалом" - Ким

россияне сегодня, 3 июня, ударили ракетой "Кинжал" по портовой инфраструктуре Николаевской области. К счастью, враг попал в землю, жертв среди гражданских нет. Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире "Новини.LIVE", передает УНН.

Удар был по портовой инфраструктуре. Без существенных повреждений, без жертв. Это не город, но пригород. Если подвести итог, по моему мнению, враг не достиг цели благодаря нашим Силам обороны. Я не знаю, куда они целились и какие были данные разведки, но они атаковали объект на территории портовой инфраструктуры. Что они там искали, неизвестно, потому что попадание было в землю