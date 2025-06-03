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Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу
11:55 • 71940 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

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The New York Times

МіГ-29 Мікояна

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росіяни вдень ударили по портовій інфраструктурі Миколаївщини "Кинджалом" - Кім

Київ • УНН

 • 1236 перегляди

3 червня росіяни вдарили ракетою "Кинджал" по портовій інфраструктурі Миколаївщини. Ракета влучила в землю, жертв серед цивільних немає.

росіяни вдень ударили по портовій інфраструктурі Миколаївщини "Кинджалом" - Кім

росіяни сьогодні, 3 червня, вдарили ракетою "Кинджал" по портовій інфраструктурі Миколаївщини. На щастя, ворог поцілив у землю, жертв серед цивільних немає. Про це розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі "Новини.LIVE", передає УНН.

Деталі

Удар був по портовій інфраструктурі. Без суттєвих пошкоджень, без жертв. Це не є містом, але є передмістям. Якщо підбити підсумок, на мою думку, ворог не досягнув мети завдяки нашим Силам оборони. Я не знаю, куди вони цілили і які були дані розвідки, але вони атакували об'єкт на території портової інфраструктури. Що вони там шукали, невідомо, бо влучання було в землю

- сказав Кім.

Він розповів, що удар наносився під час зльоту носія "Кинджалів" МіГа з території Курської області.

Удар прийшовся в землю, немає розуміння, чому вони атакували портову інфраструктуру, яка вже три роки не працює. Там немає ні людей, інфраструктури, яка активно працює. Це цивільна інфраструктура, яку атакували вперше за час повномасштабного вторгнення дорогою ракетою "Кинджал". Я думаю, росіяни скоро на своїх пабліках виставлять, що вони знищили 9 генералів та 5 адміралів

- додав Кім.

Нагадаємо

Вдень, 3 червня, у Миколаєві пролунав вибух під час повітряної тривоги. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що ворог атакував ракетою "Кинджал", жертв немає.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоВійна
Курська область
Миколаївська область
Віталій Кім
Х-47М2 «Кинджал»
Миколаїв
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