росіяни вдень ударили по портовій інфраструктурі Миколаївщини "Кинджалом" - Кім

росіяни сьогодні, 3 червня, вдарили ракетою "Кинджал" по портовій інфраструктурі Миколаївщини. На щастя, ворог поцілив у землю, жертв серед цивільних немає. Про це розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі "Новини.LIVE", передає УНН.

Удар був по портовій інфраструктурі. Без суттєвих пошкоджень, без жертв. Це не є містом, але є передмістям. Якщо підбити підсумок, на мою думку, ворог не досягнув мети завдяки нашим Силам оборони. Я не знаю, куди вони цілили і які були дані розвідки, але вони атакували об'єкт на території портової інфраструктури. Що вони там шукали, невідомо, бо влучання було в землю