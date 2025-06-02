россияне атаковали окрестности Сум: ударили по промышленному объекту, ранены два человека

Российские войска атаковали окрестности города Сумы, ударили по промышленному объекту и жилому сектору, известно о двух раненых людях, сообщил в понедельник глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко в Telegram, пишет УНН.

Враг ударил по окрестностям Сум. Под ударом - промышленный объект и частный жилой сектор. В результате атак ранены два человека - написал Кривошеенко.

По его словам, пострадавшим оказывается медицинская помощь. Последствия уточняются.

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