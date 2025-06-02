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Сегодня второй раунд переговоров Украины с рф в Стамбуле: последние новости
06:58 • 23313 просмотра

Сегодня второй раунд переговоров Украины с рф в Стамбуле: последние новости

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россияне атаковали окрестности Сум: ударили по промышленному объекту, ранены два человека

Киев • УНН

 • 722 просмотра

Российские войска атаковали окрестности Сум, повредив промышленный объект и частный сектор. В результате обстрела два человека получили ранения, им оказывается медицинская помощь.

россияне атаковали окрестности Сум: ударили по промышленному объекту, ранены два человека

Российские войска атаковали окрестности города Сумы, ударили по промышленному объекту и жилому сектору, известно о двух раненых людях, сообщил в понедельник глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко в Telegram, пишет УНН.

Враг ударил по окрестностям Сум. Под ударом - промышленный объект и частный жилой сектор. В результате атак ранены два человека

- написал Кривошеенко.

По его словам, пострадавшим оказывается медицинская помощь. Последствия уточняются.

В Черниговской области российские войска атаковали предприятие: произошел масштабный пожар02.06.25, 09:20 • 3268 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Сумы
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