россияне атаковали окрестности Сум: ударили по промышленному объекту, ранены два человека
Киев • УНН
Российские войска атаковали окрестности Сум, повредив промышленный объект и частный сектор. В результате обстрела два человека получили ранения, им оказывается медицинская помощь.
Российские войска атаковали окрестности города Сумы, ударили по промышленному объекту и жилому сектору, известно о двух раненых людях, сообщил в понедельник глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко в Telegram, пишет УНН.
Враг ударил по окрестностям Сум. Под ударом - промышленный объект и частный жилой сектор. В результате атак ранены два человека
По его словам, пострадавшим оказывается медицинская помощь. Последствия уточняются.
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