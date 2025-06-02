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Сьогодні другий раунд перемовин України з рф у Стамбулі: останні новини
06:58 • 26579 перегляди

Сьогодні другий раунд перемовин України з рф у Стамбулі: останні новини

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росіяни атакували околиці Сум: вдарили по промисловому об'єкту, поранено двох людей

Київ • УНН

 • 1022 перегляди

Російські війська атакували околиці Сум, пошкодивши промисловий об'єкт та приватний сектор. Внаслідок обстрілу двоє людей отримали поранення, їм надається медична допомога.

росіяни атакували околиці Сум: вдарили по промисловому об'єкту, поранено двох людей

Російські війська атакували околиці міста Суми, вдарили по промисловому об'єкту та житловому сектору, відомо про двох поранених людей, повідомив у понеділок голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко у Telegram, пише УНН.

Ворог вдарив по околиці Сум. Під ударом - промисловий обʼєкт та приватний житловий сектор. Внаслідок атак поранено двоє людей

- написав Кривошеєнко.

З його слів, постраждалим надається медична допомога. Наслідки уточнюються.

На Чернігівщині російські війська атакували підприємство: сталася масштабна пожежа02.06.25, 09:20 • 3358 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Суми
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