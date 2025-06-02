росіяни атакували околиці Сум: вдарили по промисловому об'єкту, поранено двох людей

Російські війська атакували околиці міста Суми, вдарили по промисловому об'єкту та житловому сектору, відомо про двох поранених людей, повідомив у понеділок голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко у Telegram, пише УНН.

Ворог вдарив по околиці Сум. Під ударом - промисловий обʼєкт та приватний житловий сектор. Внаслідок атак поранено двоє людей - написав Кривошеєнко.

З його слів, постраждалим надається медична допомога. Наслідки уточнюються.

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