росіяни атакували околиці Сум: вдарили по промисловому об'єкту, поранено двох людей
Київ • УНН
Російські війська атакували околиці Сум, пошкодивши промисловий об'єкт та приватний сектор. Внаслідок обстрілу двоє людей отримали поранення, їм надається медична допомога.
Російські війська атакували околиці міста Суми, вдарили по промисловому об'єкту та житловому сектору, відомо про двох поранених людей, повідомив у понеділок голова Сумської МВА Сергій Кривошеєнко у Telegram, пише УНН.
Ворог вдарив по околиці Сум. Під ударом - промисловий обʼєкт та приватний житловий сектор. Внаслідок атак поранено двоє людей
З його слів, постраждалим надається медична допомога. Наслідки уточнюються.
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