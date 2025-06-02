На Чернігівщині російські війська атакували підприємство: сталася масштабна пожежа
Київ • УНН
Російські війська завдали удару по підприємству на Чернігівщині, спричинивши масштабну пожежу. Вогнеборці локалізували займання на площі 6800 кв. м, загрози поширення немає.
У Чернігівській області російські війська сьогодні вранці атакували підприємство, сталася масштабна пожежа, повідомили у ДСНС України у понеділок, показавши наслідки, пише УНН.
"Чернігівщина: російський удар по підприємству. Сьогодні зранку ворог завдав удару по одному з підприємств області. Унаслідок атаки виникла масштабна пожежа на території виробничого об’єкта", - ідеться у повідомленні ДСНС у соцмережах.
Зусиллями вогнеборців займання, як вказано, локалізовано на площі 6800 кв. м. Загрози подальшого поширення немає, зазначили у ДСНС.
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