На Чернігівщині російські війська атакували підприємство: сталася масштабна пожежа

У Чернігівській області російські війська сьогодні вранці атакували підприємство, сталася масштабна пожежа, повідомили у ДСНС України у понеділок, показавши наслідки, пише УНН.

"Чернігівщина: російський удар по підприємству. Сьогодні зранку ворог завдав удару по одному з підприємств області. Унаслідок атаки виникла масштабна пожежа на території виробничого об’єкта", - ідеться у повідомленні ДСНС у соцмережах.

Зусиллями вогнеборців займання, як вказано, локалізовано на площі 6800 кв. м. Загрози подальшого поширення немає, зазначили у ДСНС.

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