В Черниговской области российские войска атаковали предприятие: произошел масштабный пожар

В Черниговской области российские войска сегодня утром атаковали предприятие, произошел масштабный пожар, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, показав последствия, пишет УНН.

"Черниговщина: российский удар по предприятию. Сегодня утром враг нанес удар по одному из предприятий области. В результате атаки возник масштабный пожар на территории производственного объекта", - говорится в сообщении ГСЧС в соцсетях.

Усилиями пожарных возгорание, как указано, локализовано на площади 6800 кв. м. Угрозы дальнейшего распространения нет, отметили в ГСЧС.

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