россия запретила продажу и ввоз минеральной воды "Джермук" из Армении - Moscow Times
Киев • УНН
россия запретила воду "Джермук" из-за якобы нарушения показателей безопасности продукции. Решение приняли после заявлений Пашиняна о курсе Армении на сближение с ЕС.
российские власти запретили продажу и приостановили импорт минеральной воды "Джермук" из Армении. Соответствующее решение было принято после заявлений роспотребнадзора о якобы нарушении показателей безопасности продукции. Об этом пишет Moscow Times, сообщает редакция УНН.
Детали
По данным издания, в россии заявили о превышении в воде содержания гидрокарбонат-ионов, хлоридов и сульфатов. Из продажи изъяли около 338 тысяч бутылок.
Официально российская сторона объяснила запрет "необходимостью срочных мер для недопущения возможного вреда жизни и здоровью граждан рф".
Moscow Times отмечает, что претензии к армянской продукции появились после встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с владимиром путиным в кремле.
Во время разговора Пашинян подчеркнул, что Армения является демократическим государством.
У нас социальные сети, например, на 100% свободны. Нет никаких ограничений
Также он подтвердил курс Еревана на сближение с Европейским Союзом и напомнил о заморозке участия страны в ОДКБ после бездействия организации во время войны в Нагорном Карабахе.
Кроме того, в начале апреля российская сторона остановила работу компании, которая импортировала армянский коньяк.
Армения угрожает выходом из ОДКБ, если рф повысит цены на газ04.04.26, 18:55 • 7242 просмотра