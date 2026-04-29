россия запретила продажу и ввоз минеральной воды "Джермук" из Армении - Moscow Times

российские власти запретили продажу и приостановили импорт минеральной воды "Джермук" из Армении. Соответствующее решение было принято после заявлений роспотребнадзора о якобы нарушении показателей безопасности продукции. Об этом пишет Moscow Times, сообщает редакция УНН.

По данным издания, в россии заявили о превышении в воде содержания гидрокарбонат-ионов, хлоридов и сульфатов. Из продажи изъяли около 338 тысяч бутылок.

Официально российская сторона объяснила запрет "необходимостью срочных мер для недопущения возможного вреда жизни и здоровью граждан рф".

Moscow Times отмечает, что претензии к армянской продукции появились после встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с владимиром путиным в кремле.

Во время разговора Пашинян подчеркнул, что Армения является демократическим государством.

У нас социальные сети, например, на 100% свободны. Нет никаких ограничений - сказал премьер-министр Армении.

Также он подтвердил курс Еревана на сближение с Европейским Союзом и напомнил о заморозке участия страны в ОДКБ после бездействия организации во время войны в Нагорном Карабахе.

Кроме того, в начале апреля российская сторона остановила работу компании, которая импортировала армянский коньяк.

