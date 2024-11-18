россия ночью атаковала Украину «Искандерами» и «шахедами», сбито 8 дронов

россия ночью атаковала Украину двумя баллистическими ракетами «Искандер-М», ракетой Х-59 и 11 беспилотниками. Сбито 8 вражеских дронов в пяти областях, три дрона потеряны, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 18 ноября (с 19.30 17 ноября) враг атаковал Сумскую область двумя баллистическими ракетами «Искандер-М» из Воронежской обл. и управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства Курской области РФ. Также с Курщины враг выпустил 11 ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников неустановленного типа.

Восемь ударных дронов были сбиты противовоздушной обороной в Полтавской, Харьковской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Три БпЛА - локально потеряны - сообщили в ПС ВСУ.

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