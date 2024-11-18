Войска рф повторно обстреляли Сумы: в городе пропал свет

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Российские войска нанесли ракетный удар по критической инфраструктуре Сум в 00:10. В результате атаки город остался без электроснабжения, аварийные службы работают над ликвидацией последствий.

В ночь на 18 ноября российские войска совершили повторный ракетный обстрел города Сумы. Враг попал по критической инфраструктуре, сообщили в Сумской ОВА. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.

Сегодня в 00.10 ночи враг нанес ракетный удар (вероятно баллистической ракетой) по критической инфраструктуре города Сумы. Сейчас исчез свет в городе,

- говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что на месте удара сейчас работают аварийные службы. Последствия вражеской атаки устанавливаются.

Напомним

Российские войска нанесли ракетный удар по девятиэтажному дому в Сумах. Есть погибшие и раненые, среди которых дети, спасательная операция продолжается.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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