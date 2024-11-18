Войска рф повторно обстреляли Сумы: в городе пропал свет

В ночь на 18 ноября российские войска совершили повторный ракетный обстрел города Сумы. Враг попал по критической инфраструктуре, сообщили в Сумской ОВА. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.

Сегодня в 00.10 ночи враг нанес ракетный удар (вероятно баллистической ракетой) по критической инфраструктуре города Сумы. Сейчас исчез свет в городе,