Войска рф повторно обстреляли Сумы: в городе пропал свет
Киев • УНН
Российские войска нанесли ракетный удар по критической инфраструктуре Сум в 00:10. В результате атаки город остался без электроснабжения, аварийные службы работают над ликвидацией последствий.
В ночь на 18 ноября российские войска совершили повторный ракетный обстрел города Сумы. Враг попал по критической инфраструктуре, сообщили в Сумской ОВА. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.
Сегодня в 00.10 ночи враг нанес ракетный удар (вероятно баллистической ракетой) по критической инфраструктуре города Сумы. Сейчас исчез свет в городе,
В ОВА добавили, что на месте удара сейчас работают аварийные службы. Последствия вражеской атаки устанавливаются.
Напомним
Российские войска нанесли ракетный удар по девятиэтажному дому в Сумах. Есть погибшие и раненые, среди которых дети, спасательная операция продолжается.