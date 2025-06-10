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россия начала попытки давить на родственников украинских военнопленных - Коордштаб

Киев • УНН

 • 194 просмотра

россияне звонят семьям военнопленных, представляясь сотрудниками органов, якобы причастных к обменам. Штаб призывает обращаться в полицию.

россия начала попытки давить на родственников украинских военнопленных - Коордштаб

Российская сторона снова начала звонить семьям военнопленных, представляясь якобы сотрудниками каких-то российских органов, причастных к обменам, и побуждают семьи к написанию каких-либо действий, к написанию каких-либо заявлений. Об этом заявил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко, передает УНН.

Начали получать очень много звонков с российской стороны, и это люди, которые представляются якобы сотрудниками каких-то российских органов, которые причастны каким-то образом к обменам, и побуждают семьи к написанию каких-либо действий, к написанию каких-либо заявлений. Эта вся деятельность на самом деле не имеет ничего общего с обменами и с продвижением возвращения. Это попытка посеять недоверие, попытка посеять раздор и заполнить наши официальные государственные структуры обработкой большого количества информации, то есть это такой пропагандистский спам. Это очередные попытки давления, очередные попытки шантажа - к сожалению, уже не раз с таким сталкивались... Есть специалисты, есть структуры, которые знают что делать и как делать 

- сказал Яценко.

Он призвал в случае получения таких сообщений обращаться в правоохранительные органы.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что состоялся очередной этап масштабного обмена пленными, о котором Украина и россия договорились в Стамбуле.

Алена Уткина

Алена Уткина

ОбществоВойна
Стамбул
Владимир Зеленский
Украина
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