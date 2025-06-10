росія почала спроби тиснути на родичів українських військовополонених - Коордштаб

Російська сторона знову почала телефонувати родинам військовополонених, представляючись нібито співробітниками якихось російських органів, які причетні до обмінів, і спонукають родини до написання якихось дій, до написання якихось заяв. Про це заявив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко, передає УНН.

Почали отримувати дуже багато дзвінків з російської сторони, і це люди, які представляються нібито співробітниками якихось російських органів, які причетні якимось чином до обмінів, і спонукають родини до написання якихось дій, до написання якихось заяв. Ця вся діяльність насправді не має нічого спільного з обмінами і з просуванням повернення. Це намагання посіяти недовіру, намагання посіяти розбрат і заповнити наші офіційні державні структури обробкою великої кількості інформації, тобто це такий пропагандистський спам. Це чергові спроби тиску, чергові спроби шантажу - на жаль, уже не раз з таким стикалися... Є фахівці, є структури, які знають що робити і як робити - сказав Яценко.

Він закликав в разі отримання таких повідомлень звертатися до правоохоронних органів.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що відбувся черговий етап масштабного обміну полоненими, про який України і росія домовилися в Стамбулі.