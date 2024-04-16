россия может передать Ирану новейшие истребители Су-35 и современные системы ПВО - The Washington Post

россия может передать Ирану новые истребители и средства противовоздушной обороны собственного производства. Это сделает из Тегерана гораздо более опасного соперника в ситуации на Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на источники пишет The Washington Post, передает УНН.

Детали

В издании рассказали, что весной прошлого года российский производитель оружия "Старт" пригласил иранскую делегацию на экскурсию на оборонный завод, где, в частности, производят российские системы ПВО для сбивания самолетов.

Это предприятие находится под санкциями США, за поддержку войны в Украине. Завод производит мобильные пусковые установки и другие компоненты для зенитных батарей, в том числе российские С-400, которые, по оценкам военных аналитиков, способны обнаруживать и уничтожать истребители-невидимки, на которых летают военные Израиля и США.

ISW: Иран комбинированным ударом искал слабые звенья ПВО Израиля

В WP признают, что до сих пор неизвестно купил ли Иран российское оружие после этого визита. Однако это символизирует усиление стратегического партнерства между странами и то, что россия может стать важным фактором в войне Ирана против Израиля.

Журналисты объясняют, что решение Ирана поддержать РФ и передать москве тысячи беспилотников и ракет знаменовало начало новой страницы дипломатических отношений между странами.

Пока неизвестно, сколько систем ПВО россия передала Ирану и сколько из них уже работают на местах, но российские технологии могут превратить Иран в значительно более грозного противника с расширенной способностью сбивать самолеты и ракеты.

Кроме того, в WP со ссылкой на представителей разведки указывают, что россия тайно работает над передачей Ирану истребителей Су-35 - одного из самых мощных российских истребителей-бомбардировщиков.

Это станет мощной модернизацией иранского воздушного флота, ведь до сих пор Тегеран использовал преимущественно старые американские и советские истребители.

Также россия также пообещала технически помочь с разработкой иранских спутников-шпионов и способствовать строительству ракет, чтобы отправить как можно больше таких спутников в космос.

Нетаньяху дал поручение подготовить список целей в Иране

Нет публичных доказательств того, что россия уже поставила истребители Су-35 Ирану. По словам представителя разведки США и Ближнего Востока, который детально знает соглашение, Ирану сложно оплатить самолеты, поэтому поставки задерживаются - пишет The Washington Post.

Вместе с тем, в издании указывают, что Иран давно хотел приобрести у россии зенитно-ракетные установки для защиты своих ядерных и военных объектов от возможного удара США или Израиля.

В частности, в 2007 году Тегеран заключил соглашение о приобретении систем С-300, но Москва задержала их поставку под давлением США и европейских государств. С тех пор Иран пытался приобрести у россии более мощную систему С-400, хотя публично неизвестно, решилась ли Москва передать их.

Напомним

Издание ABC со ссылкой на двух неназванных американских чиновников заявило, что по меньшей мере половина баллистических ракет, запущенных Ираном по Израилю во время массированной атаки, вышла из строя. Вероятно, они либо не вылетели при запусках, либо потерпели неудачу или крах в полете, либо разбились, не достигнув своих целей.

Израиль перехватил 99% ракет и беспилотников, запущенных Ираном - СМИ