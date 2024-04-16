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Нетаньяху дал поручение подготовить список целей в Иране
Нетаньяху приказал израильским военным подготовить варианты взвешенного ответа против Ирана, который "пошлет сигнал", но позволит избежать жертв после того, как массированная атака Ирана на Израиль будет отбита.
В Хмельницкой области были слышны взрывы
В Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы, свидетельствующие о возможной атаке беспилотников, сообщает Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
МВФ и Всемирный банк обсудят использование замороженных активов РФ для помощи Украине
Встречи МВФ и Всемирного банка на этой неделе имеют целью обсудить разблокирование замороженных российских активов для поддержки сопротивления Украины и ее долгосрочного восстановления.
Джонсон представил свой план помощи для Украины
Джонсон планирует представить четыре отдельных законопроекта, направленных на помощь Украине, Израилю, Тайваню и другим приоритетам национальной безопасности, включая использование конфискованных российских активов для помощи Украине.
Нетаньяху: международное сообщество должно "объединиться в противостоянии этой иранской агрессии"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал международное сообщество объединиться против иранской агрессии, которую он охарактеризовал как полномасштабную кампанию, угрожающую миру во всем мире и всему ближневосточному региону.
МАГАТЭ предложит Украине и России проверить техническое состояние Запорожской АЭС
МАГАТЭ планирует предложить России и Украине провести оценку технического состояния неработающей Запорожской АЭС в 2024 году.
Украина срочно нуждается в ПВО - представитель Пентагона
По словам представителя Пентагона, Украина срочно нуждается в средствах противовоздушной обороны, и он отметил необходимость принятия Конгрессом США дополнительного финансирования для поддержки Вооруженных сил Украины.
Канада вслед за США наложила новые санкции против Беларуси
Канада вводит новые санкции против 21 человека в Беларуси за подавление протестов и нарушение прав человека после президентских выборов 2020 года.
Reuters: Украина, Турция и Россия договаривались о судоходстве в Черном море
Украина, Турция и Россия договорились об обеспечении безопасного судоходства для торговых судов в Черном море, при этом Киев и Москва обязались не атаковать, не захватывать и не обыскивать невоенные грузовые суда.
Чехия заключила контракты на 180 тыс. боеприпасов для Украины
Чешская Республика законтрактовала 180 000 боеприпасов для Украины и работает над тем, чтобы законтрактовать еще 300 000 боеприпасов в рамках своей инициативы по поддержке оборонных усилий Украины.