Нетаньяху дал поручение подготовить список целей в Иране

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) представить для ответа на массированную атаку Ирана варианты целей, атаки по которым "пошлют сигнал", но не приведут к жертвам, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на осведомленный источник, передает УНН.

Детали

По словам собеседника газеты, эти варианты включают потенциальный удар по объекту в Тегеране или кибератаку.

Все согласны с тем, что Израиль должен ответить. Вопрос лишь в том, как нужно среагировать и когда сказал собеседник WP.

В то же время он отметил, что союзники Израиля не хотят "чрезмерного ответа", однако диалог в этом направлении продолжается. "Израиль с разной интенсивностью воюет с Ираном уже много лет. Это не прекратится ни завтра, ни послезавтра. И это не прекратится, если Израиль отреагирует прямо сейчас", - добавил источник.

Газета отмечает, что массированная атака со стороны Ирана по Израилю была отбита, в частности, благодаря координации действий с США, Великобританией и Францией.

Как отмечают опрошенные WP аналитики, это является "стратегической возможностью" для Израиля вернуться в международное сообщество и восстановить свои региональные альянсы.

Это возможность создать новый альянс региональной безопасности под руководством Америки против Ирана, если мы сможем этим воспользоваться заявил бывший заместитель председателя Совета национальной безопасности Израиля Чак Фрейлих.

"Израилю необходимо действовать разумно, чтобы укрепить региональный и глобальный фронт [против Ирана]", - добавил источник WP.

США и G7 непублично сдерживают Израиль относительно возмездия на атаку Ирана, но возможные варианты решений уже обсуждаются