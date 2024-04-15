США и G7 непублично сдерживают Израиль относительно возмездия на атаку Ирана, но возможные варианты решений уже обсуждаются

Администрация Байдена и лидеры стран G7 приватно призывают Израиль не спешить с массированным возмездием на атаку Ирана. Израиль не принял решение, но дальнейшие обсуждения должны состояться в ближайшие дни, - пока рассматриваются варианты возможных действий. Об этом передает УНН со ссылкой на Axios и Welt.

Детали

В воскресенье президент США Джо Байден провел видеоконференцию с лидерами стран G7. По данным собственных источников Axios, все лидеры обеспокоены возможным ответом Израиля, который приведет к эскалации. Было принято решение о том, что все страны G7 обратятся к Израилю с просьбой не предпринимать шагов, которые могут привести к эскалации.

В то же время в заявлении после встречи, лидеры G7 осудили атаку Ирана на Израиль и выразили "полную солидарность и поддержку Израилю и его народу и подтвердили нашу приверженность его безопасности".

По данным СМИ, руководство Израиля еще не решило, как ответить на атаку Ирана на выходных. Военный кабинет не принял решение о дальнейших действиях во время более чем трехчасовых обсуждений в воскресенье днем. Дальнейшие обсуждения должны состояться в ближайшие дни, сообщает новостной портал Axios со ссылкой на израильского чиновника. На встрече обсуждались несколько вариантов возможной мести со стороны Израиля.

Напомним,

В ночь на 14 марта Иран впервые в истории Исламской Республики совершил прямую атаку на Израиль. Израильская армия сообщила об около 300 ракетах, беспилотниках и крылатых ракетах, почти все из которых были перехвачены.

Иран представил операцию под названием "Искреннее обещание" как ответный удар на убийство высокопоставленных офицеров в Сирии. 1 апреля два бригадных генерала были убиты в результате авиаудара по комплексу иранского посольства в Дамаске, который, вероятно, был осуществлен Израилем.

Согласно оценкам США, Иран ответит на любой значительный открытый удар Израиля по иранской территории новой серией ракетных и беспилотных атак, пишет Axios.

Ранее УНН сообщал, что израильские военные подготовили ряд вариантов ответа, включая потенциальные удары, на рассмотрение правительства после массированного ракетного удара Ирана, и решение должно быть принято в ближайшие дни.