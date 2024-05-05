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Вражеские БпЛА направляются в сторону Днепропетровщины с Херсонщины
В Харькове произошли взрывы
На Харьковщине была зафиксирована угроза применения ударных БпЛА
В Херсонской области запущены управляемые авиационные бомбы
В Бериславе дроны рф вызвали пожар в разрушенном учебном заведении
Оккупационная армия захватила Архангельское - DeepState
В Сумах прогремел взрыв
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российские ударные беспилотники действуют в нескольких регионах Украины
Ударные беспилотные летательные аппараты (БпЛА) активизировались в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Херсонской областях, сообщают в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.
Оккупанты на Сумщине применили дальнобойные системы залпового огня: без пострадавших
рф обстреляла Сумскую область Украины, используя дальнобойные системы залпового огня. Предварительно, люди не пострадали.
Глава МИД Сикорский отказался раскрывать планы Польши по военному вмешательству в поддержку Украины
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский избежал раскрытия планов Польши относительно возможного военного вмешательства в поддержку Украины против РФ.
Вражеские БпЛА направляются в сторону Днепропетровщины с Херсонщины
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют, что группа вражеских беспилотников в Херсонской области движется в сторону Днепропетровской области.
В Харькове произошли взрывы
В Харькове произошла серия взрывов.
На Харьковщине была зафиксирована угроза применения ударных БпЛА
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины обнаружили угрозу применения ударных БпЛА в Харьковской области.
В Херсонской области запущены управляемые авиационные бомбы
Управляемые авиационные бомбы были запущены в Херсонской области.
В Бериславе дроны рф вызвали пожар в разрушенном учебном заведении
В Бериславе Херсонской области вспыхнул пожар после того, как российские войска сбросили взрывчатку с беспилотников на учебное заведение, ранее разрушенное обстрелом.
Оккупационная армия захватила Архангельское - DeepState
Армия рф оккупировала село Архангельское на линии фронта, подняв свой флаг на жилом доме, о чем сообщает DeepState.
В Сумах прогремел взрыв
В городе Сумы произошел взрыв.