російські ударні безпілотники діють у декількох регіонах України
Київ • УНН
Ударні безпілотні літальні апарати (БпЛА) активізувалися в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Херсонській областях, повідомляють у Повітряних Силах Збройних Сил України.
Ударні безпілотні літальні апарати (БпЛА) активізувалися у декількох областях. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
Рух ударних БпЛА:
1. БпЛА в Харківській області, курс на захід(Полтавщина) та південь(Дніпропетровщина).
2. БпЛА територією Херсонської області, курс північно-східний(Дніпропетровщина)
Ворожі БпЛА прямують у бік Дніпропетровщини з Херсонщини04.05.24, 23:45 • 23051 перегляд