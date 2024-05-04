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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вражеские БпЛА направляются в сторону Днепропетровщины с Херсонщины

Вражеские БпЛА направляются в сторону Днепропетровщины с Херсонщины

Киев  •  УНН

4 мая 2024, 20:45  •  358 просмотра

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Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют, что группа вражеских беспилотников в Херсонской области движется в сторону Днепропетровской области.

Группа вражеских БпЛА на Херсонщине направляются в направлении Днепропетровской области. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

На Харьковщине была зафиксирована угроза применения ударных БпЛА4 мая 2024, 20:22 • 2442 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
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