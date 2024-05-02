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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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российские оккупанты уничтожили и повредили в Украине 1987 объектов культурной инфраструктуры

российские оккупанты уничтожили и повредили в Украине 1987 объектов культурной инфраструктуры

Киев  •  УНН

2 мая 2024, 12:41  •  6035 просмотра

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В Украине в результате российской агрессии пострадали 1987 учреждений культуры, 324 из них были полностью разрушены.

В Украине из-за российской агрессии повреждены 1987 учреждений культуры, из них 324 были уничтожены. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики, пишет УНН.

Министерство культуры и информационной политики продолжает фиксировать повреждения объектов культурной инфраструктуры в Украине в результате полномасштабной российской агрессии. Так, по состоянию на 25 апреля 2024 года убытки понесли 1987 учреждений культуры (включая учреждения культуры, подчиненные МКИП и другим ЦОИВ) без учета памятников культурного наследия. Из них 324 - уничтожены (16,3%),

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что потери учреждений культуры государственной формы собственности составили 30 объектов (12% от общего количества учреждений базовой сети общегосударственного уровня), коммунальной формы собственности - 1957 объектов (6% от общего количества учреждений базовой сети местного уровня).

В министерстве подчеркнули, что самой многочисленной группой учреждений культуры, которые получили повреждения или разрушения, являются клубные учреждения (48,2% от общего количества учреждений культурной инфраструктуры, которые понесли убытки).

В общем пострадали:

  • клубные заведения - 958;
  • библиотеки - 708;
  • учреждения художественного образования - 153;
  • музеи и галереи - 114;
  • театры, кинотеатры и филармонии - 36;
  • парки, зоопарки, заповедники - 15;
  • цирки - 3.

Разрушениям подверглись клубные заведения, библиотеки, музеи, театры, филармонии и учреждения художественного образования (художественные школы и колледжи) на территории 281 территориальной громады (19,1% от общего количества ОТГ), в Винницкой (3,2%), Днепропетровской (19%), Донецкой (83%), Житомирской (17%), Закарпатской (2%), Запорожской (36%), Киевской (27,1%), Луганской (46,2%), Львовской (4,1%), Николаевской (44,2%), Одесской (9%), Полтавской (2%), Сумской (54,9%), Харьковской (55,4%), Херсонской (43%), Хмельницкой (17%), Черкасской (6,1%), Черниговской (47,4%), Кировоградской (2%) областях и в г. Киеве.

По состоянию на конец апреля 2024 года почти вся территория Луганской и значительные части территорий Запорожской, Донецкой и Херсонской областей до сих пор находятся во временной оккупации, что делает невозможным расчет точного количества учреждений культуры, пострадавших в ходе боевых действий и оккупации,

- отметили в МКИП.

Украина и ЮНЕСКО наметили план сохранения культурного наследия в условиях войны21 марта 2024, 20:09 • 32820 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаКультура
yuneskoЮНЕСКО
chernigovskaya-oblastЧерниговская область
khersonskaya-oblastХерсонская область
ukrainaУкраина
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kievКиев
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