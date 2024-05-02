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російські окупанти знищили й пошкодили в Україні 1987 об’єктів культурної інфраструктури

російські окупанти знищили й пошкодили в Україні 1987 об’єктів культурної інфраструктури

Київ • УНН

 • 17340 перегляди

В Україні внаслідок російської агресії постраждали 1987 закладів культури, 324 з них були повністю зруйновані.

В Україні через російську агресію пошкоджені 1987 закладів культури, з них 324 були знищені. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики, пише УНН.

Міністерство культури та інформаційної політики продовжує фіксувати пошкодження об’єктів культурної інфраструктури в Україні внаслідок повномасштабної російської агресії. Так, станом на 25 квітня 2024 року збитків зазнали 1987 закладів культури (включно з закладами культури, підпорядкованими МКІП та іншим ЦОВВ) без урахування пам’яток культурної спадщини. З них 324 – знищені (16,3%),

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що втрати закладів культури державної форми власності склали 30 об’єктів (12% від загальної кількості закладів базової мережі загальнодержавного рівня), комунальної форми власності – 1957 об’єктів (6% від загальної кількості закладів базової мережі місцевого рівня).

У міністерстві підкреслили, що найчисельнішою групою закладів культури, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади (48,2% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, що зазнали збитків).

Загалом постраждали:

  • клубні заклади - 958;
  • бібліотеки - 708;
  • заклади мистецької освіти - 153;
  • музеї та галереї - 114;
  • театри, кінотеатри та філармонії - 36;
  • парки, зоопарки, заповідники - 15;
  • цирки - 3.

Руйнувань зазнали клубні заклади, бібліотеки, музеї, театри, філармонії та заклади мистецької освіти (мистецькі школи і коледжі) на території 281 територіальної громади (19,1% від загальної кількості ОТГ), у Вінницькій (3,2%), Дніпропетровській (19%), Донецькій (83%), Житомирській (17%), Закарпатській (2%), Запорізькій (36%), Київській (27,1%), Луганській (46,2%), Львівській (4,1%), Миколаївській (44,2%), Одеській (9%), Полтавській (2%), Сумській (54,9%), Харківській (55,4%), Херсонській (43%), Хмельницькій (17%), Черкаській (6,1%), Чернігівській (47,4%), Кіровоградській (2%) областях та в м. Києві.

Станом на кінець квітня 2024 року майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей досі перебувають у тимчасовій окупації, що унеможливлює обрахунок точної кількості закладів культури, що постраждали в ході бойових дій та окупації,

- зауважили у МКІП.

Україна та ЮНЕСКО окреслили план збереження культурної спадщини в умовах війни21.03.24, 22:09 • 33687 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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