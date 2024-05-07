российские нефтепродукты застряли в море из-за репрессий Южной Кореи

Нефтепродукты из рф застряли в море из-за репрессий Южной Кореи. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Южнокорейские репрессии стали препятствием для импорта российских грузов с нефтепродуктами, приводя к их накоплению в море.

Более двух миллионов баррелей российской нефти остались в танкерах в водах возле Омана, и это количество продолжает расти. Следствием этого является увеличение давления на рынок, поскольку южнокорейские покупатели становятся более осторожными, избегая прямого импорта из рф из-за страха правительственного контроля.

Эта ситуация возникла после того, как в марте Южная Корея начала расследование в отношении импорта нефти, что привело к росту импорта из других стран, таких как Кувейт и Оман. Впрочем, это также стимулировало рост поставок российской нефти в Китай и Тайвань.

Хотя южнокорейским компаниям разрешено импортировать нефть из рф, они должны придерживаться ценового лимита, установленного Большой семеркой, что делает невозможным доступ к западным услугам, если стоимость грузов превышает определенный уровень.

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