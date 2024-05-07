российские нефтепродукты застряли в море из-за репрессий Южной Кореи

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
  •  100855 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
  •  111299 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
  •  116498 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  226847 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  210985 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  206733 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  173831 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  113819 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  129070 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

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Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  126608 просмотра

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российские нефтепродукты застряли в море из-за репрессий Южной Кореи

Более двух миллионов баррелей российских нефтепродуктов застряли в танкерах у берегов Омана из-за репрессий Южной Кореи против прямого импорта из рф.

Экономика •   •  5064 просмотра
российские нефтепродукты застряли в море из-за репрессий Южной Кореи

7 мая: Международный день планетариев, День торта

Сегодня, седьмого мая, люди, которые любят космос и очарованы загадочным миром небесных светил могут присоединиться к Международному дню планетариев. Дата празднования выбрана в честь того, что именно седьмого мая 1924 года на постоянной основе начал свою работу первый в современном понимании этого слова планетарий в Мюнхене.

УНН Lite •   •  5021 просмотра
7 мая: Международный день планетариев, День торта

Италия одобрит новый пакет военной помощи для защиты Украины от рф - Крозетто

Италия вскоре одобрит новый пакет военной помощи Украине, чтобы помочь ей защититься от российского вторжения.

Война •   •  8809 просмотра
Италия одобрит новый пакет военной помощи для защиты Украины от рф - Крозетто

рф атакует: зафиксирована тактическая авиационная активность на востоке и юге

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о значительной активности вражеской тактической авиации на востоке и юге Украины.

Война •   •  8739 просмотра
рф атакует: зафиксирована тактическая авиационная активность на востоке и юге

Израиль нанес несколько авиаударов по Рафаху: есть жертвы

По данным, в результате израильских авиаударов в Рафахе (Газа), погибли по меньшей мере 8 палестинцев, еще несколько получили ранения.

Война •   •  9058 просмотра
Израиль нанес несколько авиаударов по Рафаху: есть жертвы

Си Цзиньпин: Китай "энергично" работал над продвижением мирных переговоров по Украине

Президент Китая Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай постоянно поддерживал мирные переговоры в Украине, поэтому не имеет причастности к украинскому кризису.

Война •   •  10808 просмотра
Си Цзиньпин: Китай "энергично" работал над продвижением мирных переговоров по Украине

рф прекратила использовать Крымский мост для военных поставок - The Independent

рф прекратила использовать Крымский мост для обеспечения своих военных операций в войне с Украиной.

Война •   •  11271 просмотра
рф прекратила использовать Крымский мост для военных поставок - The Independent

Шольц поддерживает использование замороженных российских активов на закупку оружия для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц поддерживает использование до 90% замороженных российских активов для финансирования закупок оружия для Украины.

Война •   •  11701 просмотра
Шольц поддерживает использование замороженных российских активов на закупку оружия для Украины

Израильские танки въехали в Рафах возле границы с Египтом

Израильские танки въехали в город Рафах на юге Сектора Газа, приблизившись на 200 метров к египетской границе, несмотря на то, что ХАМАС принял предложение о прекращении огня от Египта и Катара.

Новости Мира •   •  10293 просмотра
Израильские танки въехали в Рафах возле границы с Египтом

Украинский лучник Михаил Усач получил первую олимпийскую лицензию в стрельбе из лука на Париж-2024

Михаил Усач получил первую олимпийскую лицензию для Украины на Игры-2024 по стрельбе из лука, победив серебряного призера из Италии на европейском отборочном турнире в немецком Эссене.

спорт •   •  10014 просмотра
Украинский лучник Михаил Усач получил первую олимпийскую лицензию в стрельбе из лука на Париж-2024