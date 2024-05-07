російські нафтопродукти застрягли в морі через репресії Південної Кореї
Київ • УНН
Понад два мільйони барелів російських нафтопродуктів застрягли в танкерах біля берегів Оману через репресії Південної Кореї проти прямого імпорту з рф.
Нафтопродукти з рф застрягли в морі через репресії Південної Кореї. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.
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Південнокорейські репресії стали перешкодою для імпорту російських вантажів з нафтопродуктами, призводячи до їх накопичення в морі.
Понад два мільйони барелів російської нафти залишилися в танкерах у водах біля Оману, і ця кількість продовжує зростати. Наслідком цього є збільшення тиску на ринок, оскільки південнокорейські покупці стають обережнішими, уникаючи прямого імпорту з рф через страх урядового контролю.
Ця ситуація виникла після того, як у березні Південна Корея розпочала розслідування стосовно імпорту нафти, що призвело до зростання імпорту з інших країн, таких як Кувейт і Оман. Втім, це також стимулювало зростання поставок російської нафти в Китай і Тайвань.
Хоча південнокорейським компаніям дозволено імпортувати нафту з рф, вони повинні дотримуватися цінового ліміту, встановленого Великою сімкою, що унеможливлює доступ до західних послуг, якщо вартість вантажів перевищує певний рівень.
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