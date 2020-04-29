Российский дипломат при ООН отреагировал на расследование причастности генерала ФСБ к катастрофе MH17

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Заявления о причастности генерала ФСБ Андрея Бурлаки к крушению самолета Boeing авиакомпании Malaysia Airlines на Донбассе якобы “лишены здравого смысла”. Об этом на своей странице в Twitter написал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, отмечает УНН.