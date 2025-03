Російський дипломат при ООН відреагував на розслідування причетності генерала ФСБ до катастрофи MH17

Дипломат звинуватив авторів розслідування в спекуляції і задався питанням, чому вони нібито “не намагаються” застосувати якусь логіку. “Яку вигоду Росія отримала б, збивши MH17? У чому був наш диявольський план?”, — запитав він.

Полянський заявив, що нібито “вигода для української пропаганди в цій ситуації очевидна”. За його словами, якщо припустити, що Росія причетна до катастрофи, то “чому ж „генерал Бурлака отримав підвищення і найвищу державну нагороду — Героя Росії“”.

“Де здоровий глузд? І чому продовжують цитуватися сфальсифіковані докази?”, — написав перший заступник постпредставника Росії при ООН.

1/2 I wonder when media and #Billingcraps produce more speculations like this, do not they try to at least some logic ? What would #Russia gain by downing # MH17 ? What was our demonic plan? On the contrary, #Ukraine propaganda gains in this regard are clear https://t.co/TGQrCc77Eh

— Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) April 29, 2020

Нагадаємо, 28 квітня “Російська служба BBC” спільно з Bellingcat опублікувала розслідування, згідно з яким, у справі про катастрофу Boeing генерал Бурлака проходив під псевдонімом “Володимир Іванович”. Так, в опублікованих міжнародними слідчими телефонних переговорах представники бойовиків “Донецької народної республіки (ДНР)” називали Володимира Івановича командиром всієї операції, що проводиться на сході України. Крім того, колишній бойовик “ДНР” Ігор Стрєлков говорив, що підкорявся наказам Володимира Івановича.