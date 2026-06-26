россия снова атаковала АЗС в Сумах, есть раненые

россия снова атаковала АЗС в Сумах, значительно усилив в июне удары именно по этим объектам, известно о троих раненых, сообщил в пятницу глава Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.

Детали

"Сегодня россияне снова атаковали автозаправочные станции на территории областного центра. Пострадали трое человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Григоров.

Как уточнил глава Сумской ГВА Сергей Кривошеенко, "трое человек получили ранения в результате попаданий российских "Ланцетов" по двум автозаправочным станциям в Копаковском районе Сум". Пострадавшие, по его словам, - "мужчины 36 и 39 лет и работница одной из заправочных станций". Повреждения получили два здания.

"В июне враг значительно усилил удары именно по этим объектам. Это целенаправленная тактика россиян – бить по топливной инфраструктуре. Сегодня провели внеочередное детальное совещание с руководителями сетей АЗС, правоохранителями, спасателями и ответственными службами. Обсудили дополнительные меры безопасности на таких объектах, алгоритмы действий персонала во время воздушной тревоги и угрозы атак БпЛА. Меры защиты объектов топливной инфраструктуры будут усиливаться", - подчеркнул глава ОВА Григоров.

Отдельно он обратился "к работникам и посетителям АЗС: во время воздушной тревоги или угрозы атаки не оставайтесь на территории заправки". "Отойдите на безопасное расстояние и находитесь в безопасном месте", - указал Григоров.

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