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Россия: участника отряда шамана, который шел "выгонять Путина", депортировали в Казахстан

Киев • УНН

 • 8726 просмотра

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Участник отряда якутского шамана Александра Габышева, который шел "выгонять Путина", депортировали в Казахстан в связи с окончанием законного срока пребывания в России. Об этом сообщает УНН опираясь на российский ресурс ОВД-Инфо который приводит слова сторонника шамана, а также на издание Радио Свобода.

Россия: участника отряда шамана, который шел "выгонять Путина", депортировали в Казахстан

По словам собеседника ОВД-Инфо, человека по имени Валентина депортировали после задержания 24 сентября. В этот день в лагерь отряда приехала группа людей в штатском и увезла нескольких членов отряда в полицию. Там задержанным пояснили, что если отряд не будет распущен — участников ждет обвинения в терроризме.

Позже всех, кроме Валентина, отпустили. Выяснилось, что полиция намерена депортировать его из-за проблем с документами, информирует Сибирь.Реалии.

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Александр Габышев в марте отправился в Москву для проведения “обряда изгнания Путина”. Его задержали 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Утром 20 сентября он был доставлен в Якутск, а после — в психоневрологический диспансер республики. Против шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. С него взяли подписку о невыезде. Позже Габышев сообщил своим сторонникам, что с ним обращались корректно, а с теми, кто его задерживал, они “даже подружились”. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на встрече с журналистами заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к задержанию Александра Габышева.

В правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и требуют его освобождения. В российском представительстве заявили, что реакция властей выглядит абсурдной, а Габышев, как и другие граждане, имеет право на свободное выражение своих политических взглядов и религиозных обрядов.

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